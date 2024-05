Autoridades continúan la búsqueda del hombre que cayó desde el puente sobre el Lago tras el accidente de tránsito

Después del fatal accidente registrado el Puente Rafael Urdaneta que dejó saldo de dos fallecidos y tres heridos la madrugada de este sábado, las autoridades siguen tras la búsqueda de la segunda víctima, quien cayó al agua luego del impacto.



El sujeto identificado como Argenis Jesús Morales, de 29 años, perdió la vida tras caer por la pila 91, como consecuencia del choque múltiple que desató el caos en el coloso marabino.



Hasta el momento, la división de espacios acuáticos de la Policía Nacional Bolivariana continúa con las labores en el estuario zuliano a fin de dar con el paradero del occiso.





Según información recabada por las autoridades, la causa del accidente fue imprudencia al momento de conducir. En el incidente se vieron implicados una camioneta marca Chevrolet, Pick Up color azul, un camión blanco tipo plataforma, un Ford Fiesta negro, y un camión Ford modelo 350, de color azul y blanco.



Aparentemente, de acuerdo a una minuta militar, el conductor del camión Chevrolet blanco se desplazaba a exceso de velocidad por la vía, lo que ocasionó el fatal desenlace.



Entre los heridos por este hecho se encuentran Yixon Salas, de 39 años, conductor de la camioneta marca Chevrolet, Pick Up color azul, Jesús Barrios de 48 años, quien iba al volante del camión blanco tipo plataforma, mientras que la tercera persona aún no ha sido identificada.



Por su parte, una de las víctimas fue identificada como Miguel Mogollón, quien falleció a causa de un traumatismo debido al fuerte choque.

Oriana Lorenzo con información de VF