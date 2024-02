Así se vivió el concierto de “El Sol de América” en el estadio Monumental. Alrededor de las 11:30 de la noche, se retiró del lugar sin alguna despedida con el público venezolano. Varios usuarios en la red social Instagram calificaron de ”Patética” la logística y otros calificaron del ”mejor momento de sus vidas” al concierto de Luis Miguel.

Así se vivió el concierto de Luis Miguel en Venezuela

Luego de largas colas por asistentes al concierto de Luis Miguel a la entrada del estadio Monumental Simón Bolívar de la ciudad de Caracas, espectadores disfrutaron en el inicio de una gran cantidad de éxitos de “El Sol de México”.

En videos publicados en redes sociales, puede verse a las casi 50.000 mil personas disfrutando y coreando las canciones del ídolo tapatío.

El concierto de Luis Miguel que estaba pautado para comenzar a las 9:00 p.m., tuvo un retraso de 22 minutos para comenzar, pues seguían ingresando personas al recinto deportivo.

Ya con este video cierro el tema Luis Miguel. ¿Qué si ya no canta igual? El tiempo pasa y no perdona. Sin embargo, los arreglos musicales son magistrales, Kiko Cebrián es un maestro en eso.

Pueden decir lo q quieran, pero LM fue el artista más taquillero en 2023.

Hora de retirada

Luis Miguel se retiró del lugar sin alguna despedida o interacción con el público venezolano. Varios usuarios en la red social X lo calificaron de “antipático” y “grosero”.

Pese a esto, los fanáticos del artista enaltecieron el show, y afirmaron disfrutar de las canciones, los mariachis que formaron parte de la noche y el gran talento del mexicano.

La típica frase “¿Y pal fresco?”

Como ha sucedido en otros acontecimientos de la ciudad capitalina, denunciaron que autoridades venezolanas y miembros del equipo de seguridad del evento, estaban cobrando hasta $10 por persona para permitirles el acceso más rápido y así pudieran ahorrarse la espera bajo el sol picante que había en la ciudad.

😡 "¡UNA CAG@DA!"

🎙️ Denuncian caos y falta de organización para el acceso al concierto de Luis Miguel en estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas pic.twitter.com/FfypNer7Te — Noticias Barquisimeto (@NoticiasBqto) February 13, 2024

La comunicadora social Raymar Carolina expresó que el concierto de Luis Miguel fue ”espectacular e increíble”

El periodista Santanadeportes comentó lo siguiente:



No sé cómo será en otras latitudes, porque nunca he ido a un concierto fuera de Venezuela, pero hay algo que debemos denunciar y en lo sucesivo, tomar medidas para que a nosotros, como público y consumidores nos respeten. No voy a generalizar, pero sí hablaré del sector responsable de cubrir las expectativas de quienes asistimos a un evento de semejante magnitud, como lo fue el concierto de @luismiguel.

Ayer me pasaron tres cosas: fui a verme con unos panas en un reconocido hotel de la ciudad para irnos al Monumental en caravana y cuando iba a pagar el estacionamiento (4$), no había vuelto para $20. No tenía bolívares en mi cuenta, pero aún y cuando no me estoy negando a pagar, sino que lo hago con el billete más bajo que tengo, tuve que llamar a alguien para resolver y listo, porque “no sé, señor, resuelva” (cara culiacalense).

En el concierto de Luis Miguel, nos trajeron unos refrescos calientes, igual con la champaña y el famoso “no hay”. ¿Ustedes, los organizadores en ese sentido, no saben quién es Luis Miguel y cuánto arrastra? 🫣 Lo peor es que llamas a los mesoneros y te dicen “ya va, que ando full”. Hermano, ¿qué respuesta es esa? Una tardanza más monumental que el mismo estadio.

Por su parte, Mariana Mendoza dijo que el evento ”Fue espectacular, el evento y lo que transmite Luis Miguel es mágico. Pero la organización patética, aunque me salió mejor porque me cambiaron la entrada y me dieron la suite diamante”

Alfonso López uno de los que asistió al concierto expresó que la logística no estuvo a la altura

”Nunca dijo algo, eso él lo hace en todos los conciertos. No dice nada, y la gente al final felices, otra canción y cumplió, pero se despidió y no cantó más. Los coros si se notaban de él, el concierto arrancó a las 9 y 30 pm, duramos como una hora y media para entrar, y para salir es otro problema, llegamos a la casa a las 2 de la mañana. Porque la gente que se fue en los autobuses, no dejaban pasar los carros de regreso, y tuvimos que caminar hasta la autopista”.

”En Buenos Aires, Luis Miguel se lanzó dos horas de concierto, pero como fue perdiendo la voz y ya no llega a las notas altas, por el cual la gente lo que hace es cantar, pero fue tremendo espectáculo y el estadio es otra nota, un gran escenario, hay ventas de todo hasta un Mc Donalds. Las cervezas a cuatro dólares y 3 dólares si las comprabas arriba por tu cuenta, el servicio de ron más barato era de 100 dólares y los whysky de 240 para arriba”.

Anoche Luis Miguel en el monumental. Mi única queja Luismi no dijo ni Hola Venezuela. Simplemente se montó cantó espectacular y se largó. Pues … Es el Sol.. pic.twitter.com/MObWilRyWa — Esme (@djmerald) February 13, 2024

Logística

R: Las puertas las abrieron tarde, nos quedamos luego una hora hablando para poder salir. Las personas haciendo colas para subirse a motos taxis y autobuses. La otra semana es Maluma y luego viene Karol G, si no mejoran eso, la gente no va a querer luego ir para no disfrutar del todo’.

Edwin Hevia con extractos de El Universal