La Armada de la India localizó recientemente cerca de la costa oriental del país los restos del submarino pakistaní PNS Ghazi, hundido hace medio siglo en el golfo de Bengala.

El hallazgo fue realizado mediante un vehículo de rescate en inmersión profunda a 100 metros de profundidad a unos 2 kilómetros de las costas del estado de Andhra Pradesh. Sin embargo, siguiendo una antigua tradición naval, el personal de la Armada no tocó los restos por respeto a los fallecidos, informan los The Times of India.

El hundimiento del PNS Ghazi con 93 hombres a bordo tuvo lugar el 4 de diciembre de 1971 frente a la ciudad de Visakhapatnam (también conocida como Vizag) durante el conflicto entre la India y Pakistán de 1971. Su hundimiento es considerado un momento clave en la guerra, que terminó con la creación en 1972 de Bangladés, hasta entonces Pakistán Oriental.

Leer también: El Pentágono abrió investigaciones penales sobre “fraude o corrupción” de la ayuda a Ucrania proporcionada por EEUU

Armada de la India localizó los restos del submarino pakistaní PNS Ghazi hundido hace medio siglo

Durante la contiena, Pakistán había enviado al PNS Ghazi para colocar minas en la costa oriental de la India y atacar al portaviones indio INS Vikrant. Sin embargo, el PNS Ghazi fue rastreado por el destructor INS Rajput, que lo hundió.

No se trata del único submarino hallado en la zona. Cerca de Vishakhapatnam, frente a la localidad de Rambilli, se encuentra el sumergible RO-110 de la Armada Imperial Japonesa, hundido el 12 de febrero de 1944 durante la Segunda Guerra Mundial.

Con información de RT