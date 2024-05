Argentina | Vocero presidencial: “Se le descontará el día a empleados estatales que se sumen al paro nacional”

Manuel Adorni, vocero presidencial del gobierno de Javier Milei, informó a la población que se les descontará el día a los trabajadores estatales. Medida que se llevará a cabo en contra de aquellos que se unan a la nueva protesta antigubernamental, un paro nacional convocado para este próximo jueves 9 de mayo.

Por otro lado, afirmó que el llamado a paro “no tiene una justificación aparente”, por lo que el gobierno sancionará de manera laboral, descontándoles el día de trabajo.

“Los empleados estatales que paren se les descontará sus haberes del día. Quien no va a trabajar y no cumple con su actividad, no cobra”, advirtió el vocero presidencial Manuel Adorni en su conferencia de prensa en la Casa Rosada.

La Confederación General del Trabajo tiene la intención de llevar a cabo un paro de 24 horas en respuesta a las políticas de Javier Milei, bajo el lema “Los derechos se defienden, la patria no se vende”. Otros grupos sindicales, como la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, se unieron a este llamado en contra de la Ley Bases.

Esta medida, que implementará el actual gobierno de Argentina, podría afectar alrededor 6.593.000 personas aproximadamente.

Fuente: Venezuela New