AMTT: «No hay ningún aumento de tarifas»

La Autoridad Metropolitana de Transporte y Tránsito AMTT, realizó un contundente llamado de atención sobre declaraciones ofrecidas de manera unilateral por representantes del Sindicato de Transporte en Iribarren sobre un incremento de la tarifa del transporte colectivo no autorizado, que generó incertidumbre en la población y usuarios de este servicio en el municipio.

“Hasta la presente fecha no hay ningún aumento de tarifas, en el caso de los llamados aguinaldos por la temporada de navidad, se debe esperar un pronunciamiento por parte de las autoridades competentes en esta materia”, subrayó Nelson Torcate, director de la AMTT.

HABLAN LOS USUARIOS

“Me preocupó la información que salió en las redes sociales donde se anunciaba un aumento del pasaje aún cuando no se ha informado aumento del sueldo en el país, yo soy ama de casa y creo que no debo estudiar mucho para entender que los aumentos de tarifa los anuncia es el gobierno; esta gente del sindicato no debe estar diciendo estas cosas, esto genera caos e incertidumbre”.

Antonio Márquez, usuario de la ruta A comentó “Me parece muy bien lo que hizo Torcate y los medios de comunicación, que ante la alarma generada por un grupo de personas en querer aumentar el pasaje; estos informaron a la colectividad de una vez que tal aumento no había sido aprobado por ninguna autoridad. La gente debe tener cuidado con lo que dice, ya que mucha gente al aumentar el pasaje, decide aumentar todo”, opinó Liyeira Torres, usuaria de la ruta 5.

Información de: Nota de Prensa