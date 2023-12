AMTT desmiente autorización de cobro de aguinaldos a pasajeros: “No hay ajuste del pasaje”

Transportistas anunciaron que a partir del 15 de diciembre cobrarían el aguinaldo a los pasajeros, con un pequeño ajuste de la tarifa del pasaje urbano, el cual quedaría a criterio del usuario si pagar o no el cobro del exceso por parte de las líneas de transporte en el eje metropolitano de Barquisimeto y Cabudare.

Ante esta información que circuló en las unidades de transporte, el Ing. Nelson Torcate, Director de la Autoridad Metropolitana de Transporte y Tránsito (AMTT), desmintió rotundamente la autorización de este tipo de cobros: “Me informan que a partir de este viernes van a solicitar un aguinaldo. Ratifico que no hay ajuste de tarifa, la tarifa oficial es de 10 Bolívares“, dijo Torcate.

Por medio de un audio enviado por WhatsApp, Torcate fue enfático con relación a las sanciones de este tipo de cobros exigidos al usuario: “Si aquí a la oficina llega un solo usuario denunciando que no lo dejaron subir o que no le permitieron el transporte o que le cobraron más de la tarifa establecida. Les indico que no vamos a colocar sanciones administrativas, vamos a denunciar un ataque formal contra la paz de la navidad“, dijo el Director.

Seguidamente, el Ing. les sugirió a los transportistas con tranquilidad y prudencia: “No se pongan a inventar“, exclamó el Director de la (AMTT).

De esta forma, hizo también un llamado directo a Carlos Arroyo, Presidente del Sindicato de Transporte Automotor Comprometido y Organizado del estado Lara, realizó el siguiente llamado: “Tengo algunos conductores que ya están diciendo que la orden es salir a cobrar. Carlos, no te metas en líos, porque la denuncia será a los líderes de las organizaciones“, apuntó Torcate.

Finalmente, destacó que si no hay autorización, no se puede cobrar un exceso del pasaje y tampoco se pueden colocar avisos informativos en las unidades sobre el cobro del aguinaldo: “Debe ser una acción espontánea del usuario“, concluyó Torcate.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto