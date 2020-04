¡Ahora hay más gente en la calle! Las mañanas en Barquisimeto no parecen de cuarentena (Fotos/video)

Por las calles de Barquisimeto se observa como las personas salen diariamente a realizar sus actividades como si no existiera una pandemia

Durante el recorrido diario por las calles y avenidas de Barquisimeto, se puede confirmar como las personas salen a cumplir diferentes labores y diligencias como si en el mundo no existiera una pandemia, que ya supera más de 183.559 muertos y 2.673.314 contagiados a la hora de esta publicación.

Avenida Vargas de Barquisimeto

Cada transeúnte abordado tiene su justificativo o excusa para circular en carro o a pie, siendo la “necesidad de comprar alimentos y medicinas” la principal razón por la cual vemos “abarrotado” de gente el llamado “macrocentro” comercial, los mercados populares, bodegones, frigoríficos, y las tantas paradas de autobuses que existen en Barquisimeto.

Local comercial donde no se cumple el distanciamiento social

Esta semana entró en vigencia el decreto numero 04039 firmado por la gobernadora del estado Lara, Carmen Meléndez, donde «se restringe la circulación de personas y vehículos a partir de las 2:00 pm», excepto el personal que labora en los sectores priorizados como salud, alimentos, servicios públicos y telecomunicaciones.

Carrera 19 con avenida Vargas

Para algunos observadores políticos y gente común, esta medida especial, lejos de contribuir al distanciamiento social para contener el Covid-19, más bien incrementa la posibilidad de generar focos peligrosos de posibles contagios, por la aglomeración de las personas en los sitios públicos y privados de actividad comercial.

Parte del este de la ciudad

“Yo antes salía con mucho temor a buscar comida dos veces por semana, pero como ahora podemos salir todos los días hasta las dos de la tarde, entonces tengo más chance de recorrer los mercados y conseguir mejores precios”, no dijo el señor Humberto Peñaloza, quien caminaba con su tapaboca por la avenida Vargas.

Y es que muchos piensan que el decreto autorizó a las personas a dejar la cuarentena voluntaria desde sus casas, y les permite estar por las vías públicas así no tengan mucho que hacer. “Ya no aguantaba tanto encierro en mi casa. Pensé que estaba enferma porque hasta los huesos me dolían y es la falta de movimientos y ejercicios durante tantos días. Por eso desde esta semana salgo todas las mañana a caminar y echar cuentos con quien me consiga por allí”, comentó la señora Clara Rodríguez residente de la avenida Venezuela con Vargas.

Avenida Lara con Leones

A este dinamismo comercial parecido a un contexto “como si no existiera el virus”, se agrega la apertura desde muy temprano y hasta las 2 de la tarde de panaderías, ferreterías, venta de repuestos, quincallerías, y los miles de buhoneros que siempre se instalan en las aceras de las vías más transitadas de la ciudad. “No sé, pero tengo la impresión que ahora como que hay más gente en la calle”, manifestó un vendedor de frutas con más de 20 años establecido en la carrera 24 de Barquisimeto.

Avenida 20 de Barquisimeto

Hay quienes piensan que, si bien es cierto el decreto de la Gobernadora busca que la gente se quede el mayor tiempo en sus casas; pues resulta que ahora se observa en la ciudad una mayor presencia de personas, vehículos circulando y comercios abiertos durante toda la mañana, donde en muchos casos no se respetan las normas básicas de higiene, y muy pocos cumplen con el distanciamiento social.

