¡Agonía! Habitantes de Nuevo Barrio suplican por la reubicación de sus viviendas ante el riesgo de que se derrumben

Una verdadera agonía viven 16 familias del sector Nuevo Barrio, ubicado en la parroquia Unión, luego de que sus viviendas quedarán en riesgo por el socavamiento de los terrenos en que se encuentran construidas. Desde hace más de un año el caso fue notificado, donde incluso el gobernador del estado acudió al lugar y dio orden de desalojo y reubicación, pero la comunidad no supo más nada del caso y “todo se quedó como palabras en el viento”.

“Vivo desesperada, esto no es vida para mí, me estoy quedando pelona, soy hipertensa tengo un año rodando, he llorado mucho pidiendo a Dios, sé que para él no hay nada imposible, el gobernador nos dijo hace más de un año, recojan todo que ustedes saldrán de aquí, y la casa se me esta cayendo a pedazos y sigo acá.” Relató llena de angustia la señora Lolimar Delgado, habitante del sector Nuevo Barrio.

En medio de su sufrimiento, contó en exclusiva para el equipo de Noticias Barquisimeto, que desde hace más de un año, comenzó su calvario y el de sus vecinos, el patio de sus viviendas se fue abriendo poco a poco y ya hoy en día el riesgo es latente, ya que estamos a orilla de la Quebrada de la Ruezga. “Lloro, lloro mucho, vivo de casa en casa, hace un año la gobernación vivo, junto al ingeniero Héctor Briceño, y le dijo que si él estaba en capacidad de ayudarnos, dar respuestas, que recogiéramos todo y nos quedamos así como él dijo con todo recogido, ya mi casa se está cayendo y solo le suplico a Dios que no me caiga encima”.

En la avenida Uruguay corren el mismo riesgo

La zozobra no solo se presenta en Barrio Nuevo, en una denuncia realizada en la sede de Somos televisión se confirmó que más de 10 viviendas ubicada en la avenida Uruguay, específicamente en el sector Santa Cruz, donde más de 5 familias se encuentran bajo el mismo riesgo y con informe en mano de los funcionarios de protección civil para su desalojo.

Mirian Torres, quien reside en Santa Cruz explicó que, el hundimiento del terreno ya está pasando factura y temen que en cuestión de días cuando se vaya la sequía, comience a llover y sus casas queden tapadas de lodo.

Así mismo, la señora Solenny Colmenárez, explicó que el movimiento de la tierra se escucha y siente en su vivienda. “Temó que pasen hasta las motos y los vehículos pesado por la calles ya que cuando pasan veo como cae la arena poco a poco, vivo con el temor de que en cualquier instante me pase una desgracia.”

Ante esta situación, los afectados coinciden que solo quieren llegar a un acuerdo para que los atiendan, reubiquen y les den una solución momentánea ante la angustia de perder lo único por lo que luchan a diario su techo y hogar.

Zuleydy Márquez/ Noticias Barquisimeto