2 de abril Día Mundial de Concientización sobre el Autismo: “Lo primordial es la aceptación y paciencia”

Este 2 de abril, se conmemora el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. Se eligió este día con la finalidad de impulsar la mejora de la calidad de vida de las personas con el Trastorno del Espectro Autista (TEA), así como la inclusión en todos los ámbitos de la sociedad. El 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General de Naciones Unidas instauró este día, invitando a realizar acciones para sensibilizar y concienciar a más persona sobre las condiciones TEA.

“El Autismo está relacionado con el desarrollo del cerebro, que afecta la manera en que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación”, menciona María Lorenzo, profesora de Educación Especial con magister en Orientación de la Conducta, para Noticias Barquisimeto.

María Lorenzo, especialista en TEA, “lo primordial en este día es la aceptación y paciencia cuando se conozca a un autista”

La especialista refiere que anteriormente se creía que solo la población masculina era quien padecía este trastorno, por ser quienes más salían a la luz, sin embargo, “estudios recientes señalan que el Trastorno puede afectar tanto a hombres como mujeres, esto también porque en las féminas tardan en aparecer estas condiciones”.

Del mismo modo, indica que “no todos los autistas son iguales, no todos presentan las mismas condiciones”, como su nombre lo dice, “al ser un ‘espectro’ es muy amplio y nunca un autista se va a parecer a otro son totalmente diferentes”.

La relación entre la inteligencia y el autismo es muy diversa, y la prevalencia de los diferentes niveles de inteligencia en personas autistas varía considerablemente. Si bien es cierto que muchas veces se visualizan más los extremos, pero esa no es la generalidad. “Algunos desarrollan altas capacidades, pero ser autista no es sinónimo de ser inteligentes, algunos son no verbales, no se comunican, no interactuan con nada ni con nadie, solo hacen ‘estereotipias’ (movimientos, posturas o voces repetitivos o ritualizados sin un fin determinado), mueven los brazos, caminan en circulo, algunos le temen a los ruidos, a cosas brillantes, hay texturas que los molestan, cada autista es muy particular, es único”, puntualizó Lorenzo.

Por lo general, cuando se da el diagnóstico de autismo, que debe ser realizado por un psicólogo, neuropediatra, y también los Centro de Atención Integral para Personas con Autismo (CAIPA)- este último solo puede inferir que hay un autismo más no dar diagnóstico- “La recomendación es la inclusión de inmediato en la modalidad de educación especial, aunque algunos autistas no tienen compromiso cognitivo y pueden ser funcionales en una escuela regular, pero si deben ser atendidos por los CAIPA”, señala la especialista.

Lorenzo, enfatizó que, “si no tienen las estructuras, ya que ellos aprenden por ‘rutinas’ y todo tiene que ser estructurado en CAIPA, se les ayuda a consolidar ese sistema”.

En consideración a lo que lo causa, no hay en sí un origen específico del Trastorno del Espectro Autista, al ser estos momentos un auge del autismo y no solo en Venezuela, sino a nivel mundial. “sin embargo, nosotras acá como especialistas con las evaluaciones que se hemos realizado a los niños, entrevistas a los padres, la mayor incidencia es que tuvieron sufrimiento fetal, muchos tuvieron hipoxia en el momento, pero aún no está comprobado científicamente, también es posible que haya un componente genético, ya que evaluando al estudiante al ser entrevistado el representante, el papá, mamá, o algún familiar es autista“, dijo Lorenzo.

Por último, la especialista señaló que lo primordial en este día es “la aceptación y paciencia cuando se conozca a un autista, tal vez han visto por ahí a un niño haciendo una ‘pataleta’, pero no es por ser ‘malcriado’ es que no sabe controlar lo que siente”.

