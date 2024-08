¡Ya no aguanto más! Familias del Japón II piden solución urgente al colapso de cloacas

Más de 79 familias de la comunidad El Japón II, en la parroquia Concepción del municipio Iribarren, están viviendo una verdadera calamidad debido al colapso de las cloacas en la carrera 28 con calles 39 y 40. Los vecinos han manifestado su desesperación y exigen una pronta respuesta de la hidrológica del estado, antes que se presente una epidemia y la situación se agrave aún más.

María Vázquez, habitante de la comunidad, declaró: “Hidrolara ha venido y destapado, pero necesitamos una solución más efectiva”. El problema se agravó hace un año cuando un camión de recolección de basura cayó y abrió un hueco debido a que el pavimento estaba socavado, y esto afectando la tubería principal de recolección de aguas residuales.

Juan Pablo Pérez, uno de los más afectados, ya que el cachimbo que se encuentra fuera de su vivienda es el más colapsado expresó; “Acabo de llegar de Hidrolara y nos dicen que tenemos que seguir esperando, que cuando toque el turno de nosotros vienen a hacer un sondeo y ya tenemos demasiado tiempo y nada que nos solucionan”. La vida diaria de estas personas es una verdadera calamidad, con malos olores constantes y desbordamientos de aguas residuales, incluso cuando no hay agua.

Miguel Meléndez, otro vecino, mencionó que llevan más de cuatro años con este problema: “Cuando llueve, a los vecinos se les mete el agua de cloacas por sus viviendas. Esperemos que se solucione porque no se aguanta el olor”.

Del mismo modo, Fanny Guevara también manifestó su desesperación: “Ya no se aguanta más esta situación. No es posible que desayuno, almuerzo y cena tengamos que calarnos este olor, que lamentablemente nos lo llevamos hasta nuestras entrañas. Yo por lo menos me voy a otro lugar y siento este mismo olor de excremento. Se hace tan necesaria la implementación de estas cloacas”.

Los vecinos de El Japón II hacen un nuevo llamado a Hidrolara para que les brinde una solución oportuna y definitiva a este grave problema que afecta su calidad de vida y salud.

Oriana Lorenzo / Noticias Barquisimeto