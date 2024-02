Vuelve martes y miércoles la UEFA Champions League 2024: Partidos, fechas y cruces

La primera semana de los octavos tiene en acción a Real Madrid, Manchester City, PSG y Bayern de Múnich.

La Champions League 2023-2024 transita la segunda fase del torneo con los play-offs, en donde una buena serie permite seguir alimentando el sueño de los equipos, mientras que un paso en falso significa el adiós en la competencia.

El camino empieza en los octavos de final, sigue con los cuartos, las semis y concluye en la final del sábado 1 de junio de 2024 en Wembley. Así Londres, una vez más, será el escenario para un nuevo campeón de la Champions.

Este martes, 13 y miércoles 14 de febrero, regresa la UEFA Champions League, el torneo de clubes más atractivo del mundo, que cuenta con las grandes potencias del fútbol europeo. Además, empiezan las rondas de eliminación directa, con partidos de ida y vuelta, desde la fase de octavos de final.

La llave y el cuadro de la Champions League 2024

Octavos de final

Martes 13 de febrero

RB Leipzig (ALE) vs. Real Madrid (ESP)



FC Copenhagen (DIN) vs. Manchester City (ING)



Miércoles 14 de febrero

Paris Saint Germain (FRA) vs. Real Sociedad (ESP)



Lazio (ITA) vs. Bayern Múnich (ALE)

Cuartos de final, semifinales y final

Los cuartos de final y la llave posterior de semifinales se definirán por sorteo una vez completada la fase de octavos, más precisamente el viernes 15 de marzo.

