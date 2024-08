Venezuela dice presente en el Sudamericano U19 de voleibol femenino

¡SUDAMERICANO U19 EN ARAGUARÍ! ¡AHORA ES EL TURNO DE LAS MUJERES!.

El Campeonato Sudamericano de Voleibol Femenino Sub-19 de 2024 será la XXIII edición del torneo de selecciones femeninas de voleibol categoria sub-19 pertenecientes a la Confederación Sudamericana de Voleibol CSV). Se llevará a cabo del 28 de agosto al 1 de septiembre de 2024 en la ciudad de Araguari, Brasil y otorgará tres plazas para el próximo Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub-19.

El mismo Ginásio General Mário Brum Negreiros que fue el escenario de la edición masculina en agosto, acogerá desde este miércoles (28.08) hasta 1 de septiembre las disputas del Sudamericano U19 de damas, torneo que otorga tres cupos al Mundial FIVB de la categoria.

Argentina FeVA, Brasil Vôlei Brasil, Chile, Colombia Federación Colombiana de Voleibol – Página Oficial, Paraguay Federación Paraguaya de Voleibol, Perú FPV – Federación Peruana de Voleibol y Venezuela Federación Venezolana de Voleibol van en busca del título.

Equipos participantes

Venezuela

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Paraguay

Perú

Grupo A Grupo B

Brasil Argentina

Venezuela Paraguay

Perú Colombia

Chile

TODOS LOS PARTIDOS SERÁN TRANSMITIDOS POR www.voleysur.org

Las Panteritas defensoras del título compartirán la zona junto a Paraguay, Colombia y Chile. En el otro grupo se enfrentarán Brasil, Venezuela y Perú.

Los dos mejores de cada zona avanzarán a las semifinales.

¡NO TE LO PIERDAS!

Todos los horarios están expresados en hora local, UTC-3:00

Grupo A

28 de agosto, 17:30 Brasil vs. Venezuela Gimnasio Mario Brum Negreiros, Araguari

29 de agosto, 15:00 Brasil vs. Perú Gimnasio Mario Brum Negreiros, Araguari

30 de agosto, 20:00 Perú vs. Venezuela Gimnasio Mario Brum Negreiros, Araguari

Grupo B

28 de agosto, 15:00 Argentina vs. Paraguay Gimnasio Mario Brum Negreiros, Araguari

28 de agosto, 20:00 Chile vs. Colombia Gimnasio Mario Brum Negreiros, Araguari

29 de agosto, 17:30 Argentina vs. Colombia Gimnasio Mario Brum Negreiros, Araguari

29 de agosto, 20:00 Chile vs. Paraguay Gimnasio Mario Brum Negreiros, Araguari

30 de agosto, 15:00 Argentina vs. Chile Gimnasio Mario Brum Negreiros, Araguari

30 de agosto, 20:00 Paraguay vs. Venezuela Gimnasio Mario Brum Negreiros, Araguari

