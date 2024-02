Una cadena de oración por la salud de los músicos zulianos Renato Aguirre y Edwin “Ponquesito” Pulgar

Dos insignes músicos zulianos de larga trayectoria de éxitos que hemos disfrutados en familia y en espectáculos públicos y privados de su musa y dedicados por década a elevar por los más altos estandartes de nuestros gentilicios con obras tan grandes en la música que han perdurado por años para el disfrute de todos.

Estos dos grandes músicos zulianos, que nos han alegrados tantos y nos siguen alegrando con sus obras musicales, y con algunos problemas de salud, ahora requieren el apoyo no solo de todo el gremio gaitero si no de todos los músicos y colectividad en generar pidiendo en oración a nuestro Dios y La Virgen de Chiquinquira por la salud y pronta recuperación de Renato Aguirre y Edwin Pulgar y puedan seguir creando abras maestras musicales para seguir alegrando a todos.

En cadena de oración por la salud de los maestros EDWIN PULGAR @edwinpulgar y RENATO AGUIRRE @laelegidaderenatoaguirre que la oración llegue a todos los gaiteros, músicos y familiares.

ORACION AL ARCANGEL RAFAEL PARA PEDIR CURACIÓN

En el nombre de cristo que habita en mi corazón, apelo a ti querido y bien amado arcángel Rafael, rodea y envuélveme con los ángeles de la divina cura, arcángel Rafael, que la divina luz de la verdadera cura sea direccionada sobre la persona que lo necesite, arcángel de la divina cura, deseo que tu luz me llene de energía de salud aquí y ahora penetrando en cada molécula y célula de mi cuerpo físico, mi cuerpo emocional y mi mente, arcángel Rafael, haz que la energía de la cura divina se manifieste en mí y en aquella persona enferma, a través de mi o de aquella persona enferma y alrededor de mi o de aquella persona enferma, en la fuerza de la luz que irradias y que invade todo este cuerpo purificándolo, curándolo, bendiciéndolo declaro la luz de la perfección divina y el poder amoroso de Dios se expresa a través de todo mi ser. A todo perdonando, a todo liberando, a todo curando, que sea, que así sea, que así sea y así será, gracias padre.

Renato Aguirre

Renato Alonso Aguirre González maracaibero de cuna. Nació el 12 de noviembre de 1946 a las 11:05 de la mañana.

Su mamá, Ida Cira, era cantante por afición y su papá, Luis Ángel, distinguido Cuatrista… tocaba el cuatro campana su predilecto.

Renato adoptó el gusto por la música gracias a sus predecesores. Los primeros González fueron diestros con la guitarra y los instrumentos de percusión y los Aguirre destacados Cuatrista. En su familia todos tocaban algún instrumento: Su hermano mayor, Luis Esteban, tocaba el chelo; Jesús Ángel y Alfonso Enrique la charrasca; Ricardo José y Rixio fueron compositores, cantantes, charrasqueros y Cuatristas y Alves aún toca la tambora.

Gracias a sus hijos, sobrinos y seguramente sus nietos la semilla de Renato Aguirre ha dado ya valiosos resultados. Seguramente el apellido Aguirre seguirá perpetuándose en el espacio y seguirá siendo fácilmente reconocido por las nuevas generaciones.

Edwin “Ponquesito” Pulgar

Edwin Francisco Pulgar Núñez nació el 2 de diciembre de 1959, comenzó a los siete años de edad a estudiar música en el conservatorio José Luis Paz de la ciudad de Maracaibo. Aprendió solfeo, armonía; comenzó a ejecutar el piano con solvencia asombrosa, y a realizar arreglos musicales. Su tío Eleazar Pulgar fue uno de sus principales ductores, junto al maestro Ciro Ferrer y la profesora Gladys Medina Añez; ellos lo encaminaron con firmeza por la senda musical, la que representa su mayor pasión y constituye el centro de su vida.

Ganarse la vida haciendo música no es fácil en ninguna parte del mundo y mucho menos en Venezuela, mas esta es la única profesión que Edwin Pulgar realmente disfruta. La música ha sido parte de su vida desde que tiene memoria; empezó tocando el cuatro y de ahí fue aprendiendo un poco de cada otro instrumento que se cruzara en su camino hasta entrar a la Banda de Conciertos Simón Bolívar, primero como cuatrista y luego como trombonista, formándose poco a poco y apropiándose de cada oportunidad o instrumento con el que se encontrara. Su apego por la música caribeña y bailable lo llevó a empezar su primera agrupación en compañía de su padre, la cual llevó por nombre La Combinación 77, uno de los pioneros de la salsa en el Zulia. Al mismo tiempo, Edwin comenzó a interesarse por algo más que los escenarios, consiguiendo trabajo como técnico de grabación en el estudio Fonográfica del Zulia, para entonces el único en la ciudad. Complementando esa y otras experiencias con varios cursos de la Sony Corporation, Capital Electronics y la Hemphil School, Edwin se sumergió cada vez más en la producción musical, tanto que poco a poco sus demás proyectos y agrupaciones fueron quedándose a un lado. Desde que fundó su propio estudio de grabación a principios de los ochenta, ha sido el encargado de producir discos para Gran Coquivacoa, Argenis Carruyo, el Súper Combo Los Tropicales, Gaiteros del Pillopo y montones de artistas más, escalando posiciones hasta convertirse en uno de los productores más solicitados. Componiendo música junto a las agrupaciones de las que formaba parte, Edwin siempre sentía que al producto final le faltaba algo, razón por la que decidió dejar a un lado los instrumentos para tomar los controles, “yo hago el ingrediente primario y llega alguien a cantarlo como yo quiero que se cante, es una manera de complementar el trabajo que hago como compositor” afirma. El reto de trabajar con un género musical tan difícil como la gaita, por lo monótono de sus estructuras, es lo que le mantiene entregado a lo que hace, una labor de la que dice aprender todos los días, “el concepto de música es un concepto gigante, tanto que es inalcanzable, tiene tantas vertientes que no se pueden aprender todas, lo que podemos hacer es o aprender un poco de cada cosa o dedicarnos a un estilo en particular y nosotros en el Zulia tenemos uno tan interesante como la gaita”. Al ser el responsable de grandes éxitos que se mantienen vigentes, el trabajo de Edwin es uno que perdurará por siempre, lo cual le satisface tanto como levantarse cada día a encerrarse en su estudio hasta que caiga la noche. M.P.

