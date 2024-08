TSJ declara ‘en desacato’ a Edmundo González

Este sábado la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez, anunció que declararon «en desacato» al excandidato Edmundo González Urrutia,luego que no respondiera a la citación de la Sala Electoral y asimismo, no consignara material alguno.

«Se deja constancia que el excandidato Edmundo González no asistió, desacatando el mandato de la más alta instancia de la jurisdicción contenciosa electoral de Venezuela», expresó.

En ese sentido, dijo que González «no cumplió con la consignación de actas y material electoral alguno«.

Rodríguez explicó que Manuel Rosales (UNT), José Luis Cartaya (MUD) y José Simón Calzadilla (MPV) asistieron pero tampoco entregaron evidencia electoral.

«Argumentaron que no poseen ningún tipo de documentación referida a este proceso electoral. En tal sentido, manifestaron no tener actas de escrutinio ni listados aduciendo que no participaron en el proceso de traslado y resguardo del material», comentó.

La presidenta del TSJ agregó que los tres dirigente políticos manifestaron desconocer quiénes hicieron la cargas de las actas en la web que maneja la oposición.

Oriana Lorenzo con información de NT