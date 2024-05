Toni Kroos del Real Madrid anuncia que se retira después de la Eurocopa de Alemania

El centrocampista del Real Madrid lo ha hecho oficial este martes con un comunicado en las redes sociales.

El alemán anuncia que colgará las botas este verano. “Mi ambición siempre fue terminar en la cima”, se despide. A los 34 años, fin a una leyenda.

Y Kroos tuvo “huevos”, como dijo Ancelotti. El “carácter” necesario para dejarlo en lo alto. Para colgar las botas, pese a la evidencia de que fútbol, a sus 34 años, aún quedaba. Pero Toni siempre fue diferente. Único. Y lo ha sido en su adiós. A través de un comunicado que ha pillado por sorpresa en todas direcciones, el alemán ha anunciado públicamente que este verano, lo deja. Es ist vorbei (se acabó). Se retirará en lo alto, feliz y dispuesto a pasar tiempo con su familia. Ya es una realidad: este sábado se despedirá del Bernabéu y en Wembley, del Real Madrid. A partir de ahí, un último escalón: la Eurocopa en Alemania. Y punto final.

El adiós de Kroos

“17 de julio de 2014, el día de mi presentación en el RealMadrid, el día que cambió mi vida. Como futbolista pero, sobre todo, como persona. Fue el comienzo de una nueva vida en el club más grande del mundo. Hoy, después de diez años, a final de la temporada, esta vida llega a su fin. ¡Nunca olvidaré esta década tan apasionante y exitosa! Me gustaría agradecer, muy especialmente, al presidente Florentino Pérez, al club y a todos los que me recibieron con el corazón abierto y confiaron en mí. Pero sobre todo, quiero agradeceros a vosotros, queridos madridistas, por vuestro cariño y apoyo… desde el primer día y hasta el último. Al mismo tiempo, esta decisión significa que mi carrera como futbolista terminará este verano, tras la Eurocopa. Como siempre he dicho, el Real Madrid es y será mi último club. Hoy estoy feliz y orgulloso de haber encontrado en mi cabeza y corazón el momento adecuado para esta decisión. Mi ambición siempre fue terminar mi carrera en la cima de mi nivel. A partir de este instante, en mi mente sólo hay un pensamiento y nada me va a apartar de él: ¡¡¡A por la 15!!! ¡HALA MADRID Y NADA MÁS!”.

Una leyenda… ¡Por 25 millones!

Han sido diez temporadas en el Real Madrid, donde recaló el verano de 2014 en forma de ganga.A Toni le quedaba un año de contrato con el Bayern, así que el Madrid pudo jugar la carta de ‘o venta a precio razonable, o fichaje gratis en un año’. El Bayern sintió esa presión, ese riesgo de estar entre la espada y la pared. De tener poco tiempo y urgir una respuesta. Y aceptó venderlo… ¡Por sólo 25 millones de euros!Kroos fichó por el Real Madrid. Un chollo histórico. Eso costó el centrocampista titularísimo durante diez cursos y campeón de 23 títulos: cuatro Copas de Europa, cinco Mundiales de Clubes, cuatro Supercopas de Europa, cinco Ligas, una Copa del Rey y cuatro Supercopas de España. A 21 de mayo, el alemán ha jugado 463 partidos de blanco (los mismos que Butragueño), marcando 28 goles y dando 98 asistencias. Y tanto intangible.

Palmarés general: 34 títulos

Con el Bayern, antes, levantó una Copa de Europa, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, tres Ligas, tres Copas y una Supercopa. Diez trofeos. Y con Alemania, con quien jugará la Eurocopa este verano, conquistó el Mundial (2014, celebrado en Brasil). Así que el palmarés general de su carrera son 34 títulos… que pueden ser 35, si gana la Decimoquinta y 36, si gana este verano la Eurocopa. En el total de su carrera, ha disputado 920 partidos oficiales. Más de 1.000 si se cuentan amistosos.

A nivel individual, ha sido incluido en tres ocasiones en el once mundial FIFA FIFPRO, fue designado Mejor Creador de Juego en 2014 por la IFFHS y Balón de Oro como mejor jugador del Mundial Sub-17 (Corea, 2007). Nunca ha ganado este galardón a nivel general, aunque oposita para el que se entrega este 2024. Tiene pocas opciones, pues el viento sopla en favor de Vinicius (gran favorito), pero de ganarlo, sería el primero en toda la historia que lo levanta una vez retirado.

La despedida del Real Madrid

“El Real Madrid quiere expresar su agradecimiento y cariño a un jugador que ya forma parte de nuestra historia y que es una de las grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial”, reza el texto que se ha emitido desde Chamartín. “Deseamos mucha suerte tanto a él, como a toda su familia en esta nueva etapa de su vida”, culmina. Asimismo, Florentino Pérez, quien se encuentra en París, ha transmitido una breve una declaración: “Es uno de los grandes de la historia del Real Madrid; este club es y siempre será su casa”.

“Toni Kroos permanecerá para siempre en el corazón de todos los madridistas por la excelencia de su fútbol y por ser un jugador que lo ha dado todo por esta camiseta, representando siempre los valores del Real Madrid”, concluye el comunicado del club. Por ahora no se ha informado de ningún acto oficial de despedida, más allá del homenaje que el público dará este sábado, durante y tras el partido frente al Betis.

“Estoy feliz… y muy triste”

El jugador ha hablado de su decisión en el podcast de su hermano, Félix, Einfach Mal Luppen: “Me he dado cuenta de que es mucho más fácil pensarlo, aunque sea durante mucho tiempo, que pronunciarlo. Cuando te sientas aquí, te toca decirlo y se te pone la piel de gallina, sabes que estás viviendo algo muy especial. Empecé a jugar al fútbol a los seis años y he seguido hasta los 34. Estoy viviendo algo muy, muy trascendental. El fútbol siempre ha estado en el centro de mi vida. Por eso no es tan fácil pronunciarlo, pero la decisión está tomada y ahora puedo entender ese sentimiento de estar muy feliz y, a la vez, muy triste”.

El fin: dos partidos y una Eurocopa

Kroos lo deja. “Si lo hace, tendrá huevos, carácter”, dijo Ancelotti hace apenas tres meses, cuando este periódico formuló la posibilidad. Vivir lo que el mundo está viviendo. Lo que ya es una realidad. Kroos se despedirá del Real Madrid este sábado: será titular frente al Betis. A partir de ahí, intentando aislarse al máximo de lo emocional, luchará por la Decimoquinta en Wembley. Y se acabará el Real Madrid. El club de su vida. Donde ha latido los últimos diez años. Después, la Eurocopa en su país. En su Alemania. Y tras ella, punto final. Kroos dejará el fútbol a los 34 años, en lo alto. Siendo diferente, único. Con todos ustedes y hasta siempre, Toni.

