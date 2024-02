Todos los usuarios con vehículos deben cancelar el parquímetro digital en Barquisimeto

La empresa Blinkay de la mano con la Autoridad Metropolitana de Transporte y Tránsito (AMTT), comenzaron este jueves 1ero de febrero el cobro de los parquímetros digitales en las Carreras 19, 20 y 21 desde la Calle 8 hasta la Av. Vargas de Barquisimeto, con el objetivo de apuntar al desarrollo urbano de la capital larense.

Carlos Trejo es uno de los supervisores de la empresa Blinkay, quien explicó que existirá un verificador por cada 300 metros, para así garantizar que el usuario cumpla con los pagos: “Van a estar durante todo el día encargados de verificar que el usuario descargue su APP, enseñarlo a manejarla y que cancelen“, indicó.

“La receptividad ha sido bastante buena, del 100% un 70% nos ha apoyado. Hay incomodidades con los comercios, ya que la mayoría tiene vehículos que pasan todo el día parqueados, pero buscarán un consenso con la Alcaldía“, expresó Trejo, mientras hacía su verificación.

Jesús Otero, quien es verificador en una de las zonas, añade que una persona puede registrar más de un vehículo en su APP y además una unidad de transporte también puede ser registrada por varios usuarios, pero todos deben cancelar: “Las motos deben cancelar también el parqueo“, indicó.

David Hernández, otro de los verificadores de la empresa Blinkay, aseguró que está también sorprendido por la buena receptividad de las personas en este primer día de operaciones: “Nosotros debemos informar a la gente estos primeros días, no habrá multas por ahora“, acotó.

Usuarios aprueban metodología

“Siempre y cuando sea para mejoras de la ciudad y mayor seguridad para nosotros los usuarios es muy bueno“, dijo Glenda Álvarez, mientras recibía la formación por parte de los verificadores, indicando que el uso de la APP lo notó bastante sencillo.

Rodolfo Pimentel, mientras estaba estacionado con su camioneta, señaló que se debe explicar muy bien esta metodología y ofrecer alternativas ante los problemas de conectividad a internet que presentan las operadoras: “Hay celulares que no tienen buena señal, a veces quizás la gente no tiene saldo. A mi me parece positivo porque hay que pagar y yo prefiero pagarle a los parquímetros que a los señores que cuidan los carros“, puntualizó.

La tarifa mínima es de 10.79 Bolívares por cada 30 minutos de parqueo.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto