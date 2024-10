Todos los resultados y resumen de hoy martes 01/10/2024 en la UEFA Champions League

A continuación te presentamos todos los resultados de la nueva UEFA Champions League de hoy martes 01 de octubre del 2024.

Emocionante jornada del martes de la UEFA Champions League con equipos como el Barcelona, Inter, Manchester City, PSG, Arsenal o el Dortmund.

Resultados de la Fase Liga de la Champions.

Barcelona 5 – 0 Young Boys

Con doblete de Lewandowski Barcelona golea a un débil Young Boys

A los mandos de un Raphinha incansable y de un Pedri delicioso, el Barcelona curó sus heridas goleando por 5-0 al Young Boys.

El Barcelona vivió una noche más que plácida en Montjuïc apabullando al Young Boys por 5-0 en un partido en el que el equipo blaugrana restañó sus heridas europeas de Mónaco y de Pamplona en LaLiga. En un partido sin rotaciones y bajo el mando de un Raphinha desatado y un Pedri que ha recuperado la capacidad de divertirse sobre el césped, el Barça recargó pilas. Lewandowski marcó dos goles, Raphinha anotó otro en premio a su gran partido e Iñigo Martínez, otro que está de dulce, se estrenó como goleador. El partido dio incluso margen para que Ansu Fati sumara minutos, regresara De Jong tras cinco meses y debutara Andrés Cuenca.

Cambios

Zachary Athekame (57′, Lewin Blum), Cheikh Niasse (57′, Filip Ugrinic), Héctor Fort (63′, Pau Cubarsí), Ansu Fati (63′, Pedri), Silvere Ganvoula (72′, Cedric Itten), Alan Virginius (72′, Ebrima Colley), Pau Víctor (74′, Robert Lewandowski), Frenkie de Jong (74′, Lamine Yamal), Lukasz Lakomy (81′, Kastriot Imeri), Andrés Cuenca (83′, Iñigo Martínez)

Goles

1-0, 7′: Lewandowski, 2-0, 33′: Raphinha, 3-0, 36′: Íñigo Martínez, 4-0, 50′: Lewandowski, 5-0, 80′: Mohamed Ali

Tarjetas

Arbitro: Erik Lambrechts

Arbitro VAR: Rob Dieperink, Clay Ruperti

Ebrima Colley (35′,Amarilla), Filip Ugrinic (39′,Amarilla)

Slovan Bratislava 0 – 4 Manchester City

Manchester City no tuvo piedad y goleó a Slovan Bratislava

El Manchester City goleó en casa del Slovan Bratislava para sumar su primera victoria en la presente Champions League. Con un Doku excelso, con Foden moviendo los hilos y con Gündogan marcando su primer gol en su vuelta al City.

Se median los campeones de Eslovaquia e Inglaterra. Dos clubes separados por un abismo a nivel económico y deportivo, y el resultado fue el esperado. Aunque los ingleses hicieron méritos para que el marcador fuese mucho más amplio. Pero no sufrieron. Barseghyan amagó con amargar el inicio a los mancunianos finalizando un contraataque conducido por Weiss, que juegó en la cantera del Manchester City. Su disparo cruzado salió desviado, sin oportunar a Ortega. Luego llegó la avalancha celeste.

Cambios

Rúben Dias (60′, Manuel Akanji), James McAtee (60′, Erling Haaland), Sharani Zuberu (62′, Vladimír Weiss), Július Szöke (62′, Danylo Ignatenko), Jack Grealish (77′, Phil Foden), Kyle Walker (77′, Josko Gvardiol), Lukás Pauschek (78′, Marko Tolic), Nino Marcelli (78′, David Strelec), Róbert Mak (84′, Tigran Barseghyan)

Goles

0-1, 7′: Gündogan, 0-2, 14′: Foden, 0-3, 57′: Erling Braut Haaland, 0-4, 73′: James Mcatee

B. Dortmund 7 – 1 Celtic

Liderato y exhibición del Dortmund y Adeyemi

El extremo alemán se luce ante el Celtic con un hat-trick en la primera parte. Guirassy anotó un doblete y Can y Nmecha completaron la goleada.

El Borussia Dortmund de Sahin va como un avión en la Champions League. El actual subcampeón de Europa es el líder provisional de esta primera fase tras golear Celtic (7-1) gracias a un estelar Adeyemi, que anotó un hat-trick en la primera mitad. Guirassy y Emre Can, ambos desde el punto de penalti, completaron la manita del equipo alemán antes del descanso. El equipo escocés, que goleó en la primera jornada al Slovan Bratislava, solo compitió durante los primeros minutos, cuando Maeda llegó a empatar el tanto inicial de Can.

Cambios

Reo Hatate (45′, Paulo Bernardo), Álex Valle (45′, Greg Taylor), Julien Duranville (47′, Karim Adeyemi), Felix Nmecha (60′, Pascal Groß), Maximilian Beier (60′, Julian Brandt), Ramy Bensebaini (61′, Yan Couto), Yang Hyun-Jun (62′, Nicolas Kühn), Adam Idah (62′, Kyogo Furuhashi), Marcel Sabitzer (69′, Serhou Guirassy), Anthony Ralston (85′, Alistair Johnston)

Goles

1-0, 6′: Emre Can, 1-1, 8′: Daizen Maeda, 2-1, 10′: Karim Adeyemi, 3-1, 28′: Karim Adeyemi, 4-1, 39′: Guirassy, 5-1, 41′: Karim Adeyemi, 6-1, 65′: Guirassy, 7-1, 78′: Felix NMecha

Tarjetas

Arbitro: José María Sánchez Martínez

Arbitro VAR: Carlos del Cerro Grande, Tiago Bruno Lopes Martins

Schmeichel (5′,Amarilla), Groß (31′,Amarilla), Reo Hatate (73′,Amarilla), Rami Bensebaini (92′,Amarilla)

Arsenal 2 – 0 PSG

Donnarumma hunde a Luis Enrique y al PSG

El Arsenal de Mikel Arteta dejó en evidencia a Gianluigi Donnarumma, que falló en ambos goles de Kai Havertz y Bukayo Saka, y los pupilos de Luis Enrique cosecharon su primera derrota de la temporada.

Una roca en defensa y un asesino silencioso en ataque. El Arsenal de Mikel Arteta es, además de un equipazo, uno de los claros candidatos a incorporarse a la lista de favoritos para luchar, o por lo menos soñar, con la Champions League 2024-2025. El conjunto gunner se apuntó el primer triunfo del curso en Europa a coste de Gianluigi Donnarumma. Algo parece confundir al arquero italiano cuando suena el himno de la Liga de Campeones ya que, otra vez, en esta ocasión en el Emirates Stadium, dos fallos suyos terminaron costándole un disgusto a Luis Enrique y una derrota al Paris Saint-Germain (2-0).

Cambios

Jakub Kiwior (45′, Jurriën Timber), Mikel Merino (63′, Thomas Partey), Randal Kolo Muani (63′, Désiré Doué), Fabián Ruiz (63′, Vitinha), Gabriel Jesus (73′, Leandro Trossard), Myles Lewis-Skelly (91′, Bukayo Saka)

Goles

1-0, 19′: Kai Havertz, 2-0, 34′: Bukayo Saka

Tarjetas

Arbitro: Slavko Vincic

Arbitro VAR: Nejc Kajtazovic, Tomasz Kwiatkowski

Riccardo Calafiori (75′,Amarilla), Fabián (75′,Amarilla)

Salzburgo 0 – 4 Brest

Festival del Brest en Salzburgo

Los bretones, debutantes en la Champions, golean 0-4 a los austriacos y se colocan en lo alto de la clasificación de la competición.

En la Bretaña francesa, en el Finisterre, hay un equipo, el Brest, que ha decidido, al contrario que muchos clubes, dignificar al fútbol francés en la Champions League. El debutante en la máxima competición continental perdió en verano a piezas importantes y apenas gastó dinero para confeccionar una plantilla a la que todos daban por muerto incluso antes de jugar la liguilla. Tras vencer al Sturm Graz en la primera jornada, otro austríaco, el Salzburgo, fue víctima del hambre y el pundonor de un equipo sin nada que perder, venciendo 0-4 y colocándose en lo alto de la Champions. Una victoria histórica para el fútbol galo, tan criticado, tan defenestrado y maldito en las instancias europeas.

Cambios

Nicolás Capaldo (60′, Mads Bidstrup), Dorgeles Nene (60′, Bobby Clark), Mama Baldé (62′, Romain Del Castillo), Jonas Martin (62′, Edimilson Fernandes), Mathias Pereira Lage (74′, Abdallah Sima), Kamory Doumbia (74′, Mahdi Camara), Hendry Blank (76′, Samson Baidoo), Mamady Diambou (76′, Lucas Gourna-Douath), Stefan Bajcetic (76′, Leandro Morgalla), Romain Faivre (84′, Ludovic Ajorque)

Goles

0-1, 23′: Abdallah Sima, 0-2, 65′: Mahdi Camara, 0-3, 69′: Abdallah Sima, 0-4, 74′: Mathias Pereira Lage

Tarjetas

Arbitro: Anthony Taylor

Arbitro VAR: Stuart Attwell, David Coote

Julien Le Cardinal (14′,Amarilla), Oscar Gloukh (17′,Amarilla), Haidara (25′,Amarilla), Samson Baidoo (61′,Amarilla), Adam Daghim (85′,Amarilla)

Stuttgart 1 – 1 S. Praga

El Stuttgart muere en la orilla

Dos semanas después de caer derrotado en el Bernabéu, el vicecampeón de la Bundesliga tampoco fue capaz de sumar de tres en casa frente al Sparta.

El primer partido de Champions en el MHP Arena de Stuttgart después de 15 años de espera terminó de forma decepcionante para el conjunto alemán. Dos semanas después de terminar perdiendo por 3-1 en un choque en el que tuvo contra las cuerdas al Real Madrid, el conjunto suabo no pasó de un empate a uno ante el Sparta Praga que le sabe a muy poco a su afición, sobre todo, teniendo en cuenta una segunda parte en la que solo empujó un equipo, pero no fue capaz de decantar el marcador a su favor. Un punto después de dos jornadas es insuficiente para el vicecampeón de la Bundesliga. Todo lo contrario para el Sparta, que suma cuatro y sigue con los deberes hechos en la máxima competición europea.

Cambios

Chris Führich (61′, Ermedin Demirovic), Anrie Chase (61′, Pascal Stenzel), Lukás Sadílek (69′, Qazim Laçi), Victor Olatunji (69′, Albion Rrahmani), El Bilal Touré (75′, Atakan Karazor), Ermal Krasniqi (80′, Lukás Haraslín), Fabian Rieder (83′, Jamie Leweling)

Goles

1-0, 6′: Enzo Millot, 1-1, 31′: Kaan Kairinen

Tarjetas

Arbitro: Manfredas Lukjancukas

Arbitro VAR: Jerome Brisard, Willy Delajod

Stenzel (11′,Amarilla), Kaan Kairinen (76′,Amarilla)

PSV 1 – 1 Sp. Portugal

Gyökeres tiene criptonita

PSV y Sporting empatan tras un golazo de Schouten y un tanto de cabeza de Bragança. El delantero sueco acabó desesperado y sin marcar por la exhibición defensiva de Ryan Flamingo, central local de 21 años.

Gyökeres asusta a todo el que se enfrenta a él y no es para menos. El sueco, que marcó la temporada pasada 43 goles, aterrizó en Eindhoven habiendo celebrado ya ¡catorce! goles en once partidos. Pero allí le estaba esperando Ryan Flamingo, un central de 21 años que secó a Gyökeres como pocos defensas han podido hacerlo hasta el momento. Su exhibición defensiva sacó al sueco del área, pero no del partido: una apertura suya propició el gol del empate a uno final.

Cambios

Eduardo Quaresma (31′, Ousmane Diomande), Daniel Bragança (51′, Geny Catamo), Rick Karsdorp (64′, Mauro Júnior), Noa Lang (65′, Ismael Saibari), Conrad Harder (78′, Nuno Santos), Richard Ledezma (78′, Guus Til), Maximiliano Araújo (79′, Trincão), Ricardo Pepi (91′, Johan Bakayoko)

Goles

1-0, 14′: Jerdy Schouten, 1-1, 83′: Daniel Bragança

Tarjetas

Arbitro: Marco Guida

Arbitro VAR: Aleandro Di Paolo, Daniele Chiffi

Mauro Junior (21′,Amarilla), Geovany Quenda (52′,Amarilla), Malik Tillman (63′,Amarilla), Daniel Bragança (84′,Amarilla), Noa Lang (86′,Amarilla)

Ibter 4 – 0 E. Roja

El Inter aplasta al Estrella Roja

El iraní, con un gol y dos asistencias para Arnautovic y Lautaro, fue el hombre clave del Inter en la victoria contra el Estrella Roja en San Siro.

El Inter necesitaba dar respuestas en Europa tras la derrota del derbi, que ha causado críticas y polémicas, y lo ha hecho con creces. El 4-0 ante el Estrella Roja es fundamental para recuperar posiciones en la clasificación de la Champions y para demostrar que el grupo nerazzurro está muy vivo. Lo mejor, para Simone Inzaghi, es que el triunfo llegó haciendo rotaciones: en el minuto 1, estaban en el banquillo titulares como Dimarco, Lautaro, Darmian, Thuram, Bisseck… La pareja ofensiva titular fue formada por Taremi y Arnautovic, y ambos fueron decisivos.

Cambios

Lautaro Martínez (63′, Marko Arnautovic), Francesco Acerbi (63′, Stefan de Vrij), Davide Frattesi (63′, Henrikh Mkhitaryan), Luka Ilic (68′, Cherif Ndiaye), Nemanja Radonjic (69′, Andrija Maksimovic), Bruno Duarte (69′, Silas Katompa Mvumpa), Kristjan Asllani (69′, Hakan Çalhanoglu), Yann Bisseck (73′, Alessandro Bastoni), Dálcio (88′, Rade Krunic), Milan Rodic (88′, Vanja Drkusic)

Goles

1-0, 10′: Calhanoglu, 2-0, 58′: Arnautovic, 3-0, 70′: Lautaro Martínez, 4-0, 80′: Mehdi Taremi

Tarjetas

Arbitro: Felix Zwayer

Arbitro VAR: Bastian Dankert, Benjamin Brand

Mkhitaryan (14′,Amarilla), de Vrij (47′,Amarilla), Timi Elsnik (68′,Amarilla)

Bayer Leverkusen 1 – 0 AC Milan

El Leverkusen de Xabi Alonso derrotó al AC Milan y sigue con paso perfecto

Un gol de Boniface da la segunda victoria europea al Leverkusen en un partido en el que Morata solo disputó la última media hora por unas molestias en la cadera.

El Bayer Leverkusen dirigido por Xabi Alonso fue demasiado para un Milan en el que Álvaro Morata, por lesión, solo dispuso de 30 minutos que no fueron suficientes para evitar que el conjunto de las aspirinas terminara imponiéndose por 1-0 y conquistara su segunda victoria de dos en lo que va de Champions. Visto lo visto a lo largo de los 90 minutos, el resultado fue justo teniendo en cuanta el monólogo de los locales, que terminaron siendo premiados con el decisivo gol de Boniface en el segundo período. A partir de ahí, el cuadro italiano tiró de carácter y valentía, fue a por el empate, pero se quedó a las puertas, en parte debido a la una vez más grandísima actuación del cancerbero Hradecky bajo palos. Toma impulso la Xabineta.

Cambios

Álvaro Morata (61′, Tammy Abraham), Martin Terrier (74′, Victor Boniface), Robert Andrich (74′, Aleix García), Samuel Chukwueze (78′, Christian Pulisic), Exequiel Palacios (81′, Amine Adli), Nathan Tella (88′, Florian Wirtz), Jeanuël Belocian (88′, Álex Grimaldo)

Goles

1-0, 50′: Victor Okoh Boniface

Tarjetas

Arbitro: Sandro Schärer

Arbitro VAR: Fedayi San, Pol van Boekel

Aleix García (7′,Amarilla), Jeremie Frimpong (73′,Amarilla), Morata (83′,Amarilla), Chukwueze (92′,Amarilla), Fikayo Tomori (94′,Amarilla)

