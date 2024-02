“Todos los días se nos va la luz”: El grito desesperado de los habitantes de Palavecino

Habitantes del municipio Palavecino del estado Lara, claman por la mejora de las políticas públicas, motivado a que los servicios esenciales son netamente precarios. La urbanización La Puerta de la parroquia José Gregorio Bastidas, es una de las más afectadas por esta situación.

A través de una transmisión en vivo, por la señal de Somos Tv y la 93.5 FM, del programa Noticias Barquisimeto, el equipo reporteril conversó con los habitantes de este sector, quienes claman insistentemente por una mejor distribución del servicio eléctrico.

Como una situación crítica describen el problema de los cortes eléctricos, “Todos los días se nos va la luz, más de cuatro horas hasta dos veces al día”, resaltó Saúl Pérez, residente de este urbanismo, quien además señala que, han tenido que comprar reguladores de energía para mitigar “el golpe” que se llevan los equipos con los apagones; destacan que los mismos tienen un costo elevado.

Electrodomésticos que se han dañado por los cortes constantes de la electricidad, reportan los usuarios, “¿Quién se hace responsable de estos casos?”, se preguntan diariamente.

Del mismo modo, mencionan que la mayoría de las calles no están iluminadas y carecen de la capa asfáltica. “solo le han colocado pañitos tibios que se siguen deteriorando, queremos que se asuma con responsabilidad. Gobernador, Alcalde, ustedes son los responsables, acuden a hacer una inspección con sus instituciones para que se realice eficientemente la restauración de los servicios públicos acá”, dijo Pérez.

Por su parte, Gustavo Navera, menciona que la crisis de los servicios públicos en Palavecino no es nuevo, y se generó por la falta de inversión y mantenimiento. “Uno de los mecanismos que ha tomado el gobierno son los cores de luz, pero resulta que tenemos programado los días martes que nos llegue el agua y coincide con el día del corte y los vecinos no pueden usar los compresores para llenar los tanques”.

Por dicha situación, se ven en la necesidad de pasar horas, “a veces hasta la madrugada”, para poder cumplir con las tareas domésticas necesarias y al día siguiente deben trabajar, “toda esta situación que no es estudiada ni planificada, por ña falta de un ungobierno que no esté cerca de la gente”. Enfatizó Navera.

En cuanto a la iluminación y el asfaltado de las vías principales, los vecinos mencionan que tienen más de 4 o 5 años sin atención de las autoridades. “El abandono continua en muchas calles, se están realizando trabajos en la avenida Intercomunal y la entrada de Cabudare, pero el resto de las vías principales están llenas de huecos, solo los tapan con cemento, pero no hay un plan de asfaltado que es lo que realmente necesitamos”, menciona Navera.

Con respecto al proyecto de gas por tuberías que se desarrolla en la Urbanización La Puerta, señalan que tienen ya al rededor de dos años en procedimiento, y ha ocasionado diferentes problemáticas como el deterioro de las calles, fugas, y hay familias que ya cancelaron en su totalidad, y aún no se les ha instalado este mecanismo.

Esto no solo ha causado afectaciones en el pavimento, se estas viendo afectados por “aguas putrefactas” que se generan por acumulación de aguas de lluvias, en las que podrían proliferar insectos y enfermedades.

Por su parte, el Concejal, Francisco Castillo, quien también es habitante de la urbanización La Puerta, menciona que los principales problemas que presenta el urbanismo son que “adolece de políticas públicas efectivas”, esto se ve reflejado en las diferentes avenidas, “No hay alumbrado público, vemos como hay cortes de racionamiento eléctrico de 5 horas todos los días, el tema del asfaltado, te vas a encontrar diferentes huecos en las avenidas y calles debido a la tardía ejecución de Gas Lara, que ojo, estamos de acuerdo con la gasificación pero que sena políticas públicas efectivas”.

En cuanto al servicio de agua por tuberías los vecinos manifiestan que solo les llega una vez por semana, y cuando tienen cortes eléctricos esta situación se agrava por no tener el medio para que suba a sus hogares. “Estamos padeciendo de todo, no solo es el agua y las calles, también los cortes de energía eléctrica”, esto se agrava en el caso de Freddy Hernández, quien tiene a su esposa con condiciones médicas que amerita estar “conectada a un aparato eléctrico para su tratamiento y ya he gastado diferentes recursos monetarios para poder mantener el aparta incluso poder repararlo porque se me ha quemado”.

“Les hago un llamado a las autoridades, en especial a el Alcalde Derby Guédez, que ponga un poquito de mas seriedad y responsabilidad al trabajo que se le encomendó acá e Palavecino”, enfatizó Hernández.

La situación del gas por tuberías, el agua, y los diferentes cortes eléctricos que padecen todos los días, imposibilitan que quienes habitan en este urbanismo de Palavecino vivan en condiciones optimas y puedan desarrollar sus actividades como debería ser. Por último, piden a las autoridades regionales mayor atención a esta zona, ya que no es solo en La Puerta sino en toda la municipalidad.

Oriana Lorenzo/ Noticias Barquisimeto