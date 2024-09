Tico Páez: Un tributo a la música y la cultura de Barquisimeto

Barquisimeto, conocida como la ciudad musical de Venezuela, es la cuna de grandes artistas que llevan el gentilicio larense a cada rincón del mundo, sin olvidar sus raíces. En marco de la celebración de los 472 años de la ciudad conversamos con Ruperto “Tico” Páez, miembro de la emblemática agrupación Carota Ñema y Tajá, que desde hace 43 años ha llevado la esencia guara en todas sus producciones musicales.

“Tico” Páez, nació en Carora capital del municipio Torres, a los 3 años de edad se mudó a Barquisimeto y la adoptó como “la ciudad de mi vida”. Su amor por esta localidad y su compromiso con la cultura larense se reflejan en cada una de sus interpretaciones con Carota Ñema y Tajá. La agrupación, reconocida como Patrimonio Musical y Cultural del estado Lara en 2022, ha llevado la música larense a escenarios de América, Europa y Asia.

“Yo he hecho toda mi vida acá en Barquisimeto y por supuesto que soy un ‘Barquisimetido’ como dice mucha gente. Acá todo lo que tiene que ver con la música y mis inicios como músico, mi entorno, mi barrio, por supuesto crecí acá y todo lo que llevo en mi corazón porque Barquisimeto lo es todo para mí”, expresó Páez.

“Han sido excelentemente buenas; hay gente que dice que nadie es profeta en su tierra, pero nosotros sí somos profetas. Podemos dar fe que no solo Tico Páez sino Carota Ñema y Tajá, (porque aquí nos quieren mucho, dijo con orgullo), nació y emergió de esta gran ciudad para beneplácito no solo de los venezolanos sino del mundo entero, porque ya hemos dado unas cuantas vueltas fuera del territorio”, agregó.

“No voy a decir que no me vaya porque me han hecho ofertas importantes, pero yo no me veo en otro lugar que no sea Barquisimeto, a menos que sea Carora y me vaya para mi tierra otra vez. Pero por el resto, en Barquisimeto están mis amigos, está mi vida entera, mi familia y creo que lo mejor es quedarme donde me siento a gusto”.