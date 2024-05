Tarifas excesivas y mal trato a los usuarios es parte del día a día del transporte en la zona norte de Barquisimeto

La zona norte, es uno de los sectores con mayor afluencia de personas en todo Barquisimeto, lo que hace de su transporte público uno de los más movidos de la ciudad, sin embargo han sido constantes las denuncias de abusos y sobreprecio en la tarifa por parte de los transportistas.

Dicha situación se pudo constatar en las adyacencias del Hospital Central por la Avenida Andrés Bello, donde se localiza una de las paradas con más afluencia de pasajeros.

Pasajes en 20 bolivares y malos tratos a los estudiantes, adultos mayores y discapacitados, son algunos de los puntos denunciados por los consultados por Noticias Barquisimeto.

“Si bueno, el pasaje son 20… Es difícil asumirlo para uno que sale todos los días”, declaró un señor. Otra dama, menciona que “es costoso pero es lo que le toca a uno que vive lejos, pa allá pal norte”.

Por su parte, una estudiante de medicina de la UCLA, señala que no les respetan el pasaje estudiantil, en su caso debería pagar la mitad del mismo, o en su defecto recibir el vuelto correspondiente, pero esto no sucede.

“No tengo el carnet, pero me ven con el uniforme y de igual forma no me dan el vuelto si le doy un billete de 20, o me piden pasaje completo”, indicó.

Una familia que se encontraba esperando autobús para Duaca, explicó que les cobran 1.5$ cada pasaje, una tarifa a la cual ya están acostumbrados, sin embargo les resulta difícil asumir.

Entre tanto, las personas también indicaron, que generalmente no respetan a los adultos mayores y discapacitados, pues no les exoneran el pasaje o en el peor de los casos no les permiten abordar las unidades.

Destacan también, que a diferencia de otras ocasiones, en esta oportunidad, los chóferes no cuentan con la gaceta oficial de la AMTT puesta en sus buses, lo que no le permite al usuario saber el precio justo a pagar.

En este sentido, los consultados afirman que la tarifa que están cobrando es muy alta, y a su vez piden un poco más de respeto por algunos transportistas y sus ‘colectores’.

