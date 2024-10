Según el periodista Alex Candal, el fútbol venezolano «está en quiebra»

El periodista deportivo Alex Candal realizó un polémico analisis de la Vinotinto tras la derrota sufrida ante la selección de Paraguay, lo que ha generado diversos comentarios sobre las aspiraciones de nuestro equipo camino al Mundial de Fútbol 2026.

«No me gustó como jugó la vinotinto contra Paraguay, y si seguimos jugando así vamos a tener muchos problemas para clasificar al mundial de fútbol», expresó Candal durante la entrevista radial por el circuito Éxitos.

«Yo no veo a la selección de Venezuela a la altura para competir con las grandes selección de Conmebol para poder estar en el próximo Mundial. Lo que ha pasado es que la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) ha hecho una buena campaña de marketing, y eso ha obnubilado a mucha gente, y no han visto lo que es realmente el fútbol, y todo es una fiebre y una moda. El fútbol venezolano está en quiebra», dijo el destacado narrador de este deporte.

Tras la publicación por las redes de esta entrevista realizada a través del circuito Éxitos a nivel nacional, la gente hizo sus comentarios:

«El unico que ha dicho la verdad en el pais respecto a la vinotinto, el sr @Alex_candal solo verso sureño y marketing».

«Espero que este mismo audio lo publiquen en septiembre del 2025 porque si no quedará para el recuerdo de aquellos que le tiran basura a la selección día y noche»

«Abre los ojos, en estos momentos estamos fuera y en noviembre se viene Brasil».

«Si llegáramos a clasificar seguiría teniendo razón Candal, ya que da un resumen de lo que hemos sido hasta ahora, lo cual no significa que no pueda cambiar».

«Decir la verdad y ser críticos, no es tirarle mierda a las mejores selecciones del mundo como Argentina, por ejemplo, los periodistas y fanaticada de su país les dan hasta con el tobo porque les exigen y eso no quiere decir que no la apoyen».

Noticias Barquisimeto