Rusia pide a EEUU llevar el caso Diddy Combs a la Corte Penal Internacional

María Zajárova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, pide a Estados Unidos (EEUU) que presente el caso del rapero Sean Diddy Combs ante la Corte Penal Internacional, por las graves acusaciones de abuso infantil que se realizaba en las fiestas del también productor musical.

“Un grupo de bastardos abusaban de niños en el centro de Estados Unidos, ¿dónde está Washington?, quizá deban acudir a la Corte Penal Internacional para que se haga justicia“.

Zajárova comparó la red de P. Diddy con la de Jeffrey Epstein, describiéndola como una unión entre personas del mundo del espectáculo y políticos con un comportamiento similar a una estructura mafiosa.

“Era un sistema formado por cientos de personas. Cada evento de este mismo P. Diddy, con todo ese séquito de las llamadas celebridades, debe haber sido atendido por cientos o miles de personas. Y todo esto en un país lleno de cámaras, con vigilancia 24 horas al día, siete días a la semana, a través de internet, todo ello en torno a niños que eran violados y pervertidos”, señaló la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.

Asimismo, expresó que esa situación era un secreto a voces donde todo el mundo lo sabía y nadie hablaba sobre lo que en esas fiestas se realizaba. “La policía no podía menos que saberlo, el FBI no podía menos que saberlo, la Casa Blanca no podía menos que saberlo, todo el mundo lo sabía. Algunos tenían miedo, otros guardaban esa información para el momento oportuno”.

Detención de Sean Diddy Combs

Por su parte, desde el 16 de septiembre, Diddy enfrenta un proceso legal por los cargos de tráfico sexual y crimen organizado.

Desde su detención, fue recluido en el Brooklyn’s Metropolitan Detention Center de Nueva York, donde estaría recibiendo protección especial por riesgo de suicidio.

Oriana Lorenzo con información de VN