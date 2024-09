Resultados de los partidos más importantes de hoy sábado 14-09 en las Ligas Europeas

A continuación te presentamos todos los resultados de las Ligas más importantes de Europa de hoy sábado 14 de septiembre del 2024.

LaLiga de España

Real Sociedad 0 – 2 Real Madrid

Mbappé se viste de ‘MVP’ en la sufridísima victoria del Real Madrid ante la Real Sociedad

El Real Madrid gana en Anoeta con dos penaltis a una Real superior que estrelló tres remates en los palos. Brahim fue titular y se lesionó.

Fue un triunfo tan útil como tan poco tranquilizador. El Madrid alcanzó penosamente la orilla agarrado a la madera, la que condenó a una Real superior en ambición, intensidad y juego. Tres disparos estrelló en los palos el equipo de Imanol ante el de Ancelotti, que atacó poco, defendió mal y se salvó por dos penaltis insconscientes cometidos por Sergio Gómez y Aramburu. El primero lo mandó a la red Vinicius y el segundo lo provocó él, pero anduvo mal en juego y peor en urbanidad. Dio la impresión de que ha perdido hasta el último recurso: la obstinación. Mejor anduvieron Mbappé, poco auxiliado, y Carvajal, Modric y Valverde, la resistencia de un equipo a medio hacer frente a un adversario cuyo esfuerzo quedó muy mal pagado.

Cambios

Rodrygo (24′, Brahim Díaz), Ander Barrenetxea (62′, Sheraldo Becker), Orri Óskarsson (62′, Umar Sadiq), Beñat Turrientes (74′, Luka Sucic), Jon Pacheco (74′, Nayef Aguerd), Aihen Muñoz (77′, Javi López), Lucas Vázquez (77′, Arda Güler), Endrick (89′, Kylian Mbappé)

Goles

0-1, 57′: Vinicius Junior, 0-2, 74′: Kylian Mbappe

Tarjetas

Arbitro: Juan Martínez Munuera

Arbitro VAR: Alejandro José Hernández Hernández, José Enrique Naranjo Pérez

Sadiq (16′,Amarilla), Jon Aramburu (27′,Amarilla), Modric (78′,Amarilla), Jon Pacheco (81′,Amarilla), Barrenetxea (82′,Amarilla)

El Sevilla 1 – 0 Getafe

El (pen)último servicio de Navas

Un gol del palaciego da la primera victoria de esta Liga y saca del descenso al Sevilla en medio de una tormenta social y arbitral. Muy poco del Getafe.

El (pen)último servicio de Jesús Navas, que anuncia para diciembre su jubilación, le dio al Sevilla su primera victoria de esta Liga para sacarle del descenso y apagar los incendios de una tarde que había comenzado con tormenta social contra la directiva y terminó entre gritos hacia la actuación del árbitro Busquets Ferrer. El balear no señaló lo que parecía un clarísimo penalti de Bertug por manos, expulsó a Juanlu por doble amarilla e indicó un descuento kilométrico, de nada menos que 14 minutos. No era, no está siendo el momento del Getafe, que compite como siempre pero al que se le notan las penurias del límite salarial como nunca. Poco más puede hacer Bordalás sin delanteros.

Cambios

Dodi Lukébakio (66′, Chidera Ejuke), Juanlu Sánchez (67′, Jesús Navas), Carles Aleñá (70′, Mauro Arambarri), Gorka Rivera (70′, Carles Pérez), Peter Federico (71′, Álex Sola), Lucien Agoumé (75′, Peque), Kike Salas (79′, Marcão), Alberto Risco (83′, Diego Rico), Yellu Santiago (83′, Christantus Uche), Gonzalo Montiel (94′, Isaac Romero), Valentín Barco (94′, Djibril Sow), John Patrick (95′, Juan Berrocal)

Goles

1-0, 22′: Jesús Navas

Tarjetas

Arbitro: Mateo Busquets Ferrer

Arbitro VAR: Daniel Jesús Trujillo Suárez, Jorge Bueno Mateo

Bertug Yildirim (45′,Amarilla), Isaac Romero (55′,Amarilla), Djene (62′,Amarilla), Juanlu Sanchez (82′,Amarilla), Juanlu Sanchez (86′,Roja), Yellu Santiago (89′,Amarilla), Alex Sola (97′,Amarilla).

Ligue 1 de Francia

PSG 3 – 1 Brest

Pleno sin Mbappé

El PSG vence 3-1 al Brest con un doblete de Dembélé y un fantástico gol de Fabián y sigue sin notar la ausencia del astro francés.

esta temporada, todos en la Ligue 1, aunque lo que de verdad medirá el nivel del cuadro parisino es la Champions League, que arranca el miércoles contra el Girona. Los de Luis Enrique, con algún apuro, vencieron 3-1 al Brest, en un encuentro en el que Ousmane Dembélé se liberó con un doblete y Fabián Ruiz desatascó la contienda en el segundo tiempo con un remate espectacular a la escuadra.

Al PSG eso sí, le costó mucho encontrar portería, pese a que su primer tiempo, salvo el error puntual de Nuno Mendes, fue notable. Arrinconó al Brest con una presión exacerbada y gozó de oportunidades muy claras para haberse ido con ventaja al túnel de vestuarios.

Cambios

Mathias Pereira Lage (56′, Abdallah Sima), Désiré Doué (62′, Bradley Barcola), Willian Pacho (62′, Nuno Mendes), Kamory Doumbia (67′, Romain Del Castillo), Mama Baldé (67′, Ludovic Ajorque), Randal Kolo Muani (70′, Marco Asensio), Ibrahim Salah (79′, Edimilson Fernandes), Jonas Martin (79′, Mahdi Camara), Ibrahim Mbaye (79′, Ousmane Dembélé), Senny Mayulu (79′, João Neves)

Goles

0-1, 28′: Romain Del Castillo, 1-1, 41′: Ousmane Dembélé, 2-1, 72′: Fabián, 3-1, 73′: Ousmane Dembélé

Tarjetas

Arbitro: Clément Turpin

Arbitro VAR: Wilfried Bien, Christian Guillard

Beraldo (25′,Amarilla), Nuno Mendes (27′,Amarilla), Mahdi Camara (38′,Amarilla), Ludovic Ajorque (48′,Amarilla), Brendan Chardonnet (58′,Amarilla)

Serie A de Italia

Milan 4 – 0 Venezia

El Milan levanta cabeza

Los rossoneri, tras haber cosechado solo dos puntos en tres jornadas, golearon al Venecia en San Siro con un espectacular 4-0.

El Milan ha levantado cabeza. Tras un comienzo de liga gris, con solo dos puntos cosechados en tres jornadas (empates con Torino y Lazio, derrota con el Parma), los rossoneri golearon al Venecia 4-0 empezando de la mejor manera posible la semana fundamental que se acerca, en la que se cruzarán con el Liverpool en la Champions y con el Inter en la Serie A. Los milanisti, que empezaron con Morata en el banquillo (el español está recuperado, pero quiere estar al 100% para las próximas dos citas), respondieron a una manifestación de sus tifosi, que los avisaron de que “se han terminado las excusas”, abriendo la lata en apenas dos minutos. Leao liberó con un taconazo a Theo, que llegó al área y con un potente disparo en el primer poste colocó el esférico entre las piernas de Joronen.

Cambios

Noah Okafor (62′, Tijjani Reijnders), John Yeboah (63′, Gaetano Oristanio), Issa Doumbia (63′, Alfred Duncan), Álvaro Morata (63′, Rafael Leão), Yunus Musah (73′, Tammy Abraham), Magnus Kofod Andersen (78′, Gianluca Busio), Antonio Raimondo (78′, Joel Pohjanpalo), Samuel Chukwueze (78′, Christian Pulisic), Kevin Zeroli (78′, Youssouf Fofana), Franco Carboni (88′, Francesco Zampano)

Goles

1-0, 1′: Theo Hernández, 2-0, 15′: Youssouf Fofana, 3-0, 24′: Christian Pulisic, 4-0, 28′: Tammy Abraham

Tarjetas

Arbitro: Davide Di Marco

Arbitro VAR: Michael Fabbri, Daniele Doveri

Joël Schingtienne (27′,Amarilla), Matteo Gabbia (37′,Amarilla), Hans Nicolussi Caviglia (66′,Amarilla), Hans Nicolussi Caviglia (72′,Roja)

Como 1907 2 – 2 Bolonia

Bolonia empata con el recién ascendido Como

El Como sigue sin celebrar victorias en la Serie A: tras lograr un merecido 2-0 contra el Bolonia, los lariani encajaron dos goles en el tramo final. Suman dos puntos en cuatro jornadas.

El Como sigue sin celebrar una victoria desde su regreso a la Serie A. Ante el Bolonia, que el próximo miércoles se estrenará en la Champions contra el Shakhtar, los lariani tuvieron el triunfo muy cerca, pero no supieron defender en el tramo final del encuentro un 2-0 que había sido merecido.

Los de Fàbregas, que salió de inicio con Alberto Moreno, Sergi Roberto y Nico Paz, empezaron fuerte y abrieron la lata después de cinco minutos. Cutrone recibió un pase al hueco e intentó un centro que Casale desvió en propia puerta. El intento de reacción del Bolonia abrió más espacio para los lariani, que hicieron méritos para aumentar su ventaja dos veces con el mismo Cutrone, autor de una vaselina a pase de un gran Nico Paz que rozó la portería, y con un cabezazo de Dossena.

Cambios

Giovanni Fabbian (45′, Michel Aebischer), Samuel Iling-Junior (62′, Riccardo Orsolini), Santiago Castro (62′, Thijs Dallinga), Edoardo Goldaniga (66′, Alberto Dossena), Andrea Belotti (77′, Patrick Cutrone), Lucas da Cunha (77′, Alieu Fadera), Dan Ndoye (79′, Jens Odgaard), Jhon Lucumí (79′, Nicolò Casale), Matthias Braunöder (87′, Gabriel Strefezza), Luca Mazzitelli (87′, Sergi Roberto)

Goles

1-0, 4′: Nicolò Casale, 2-0, 52′: Patrick Cutrone, 2-1, 75′: Santiago Castro, 2-2, 90′: Samuel Iling

Tarjetas

Arbitro: Marco Piccinini

Arbitro VAR: Valerio Marini, Daniele Paterna

Alessio Iovine (44′,Amarilla), Alberto Moreno (48′,Amarilla), Tommaso Pobega (71′,Amarilla)

Premier League de Inglaterra

Aston Villa 3 – 2 Everton

El ‘Drogba colombiano’ deja boquieabiertos a Emery y al Dibu

Jhon Durán rubrica la remontada del Aston Villa ante el Everton con un golazo escandaloso. El colombiano suma tres tantos en cuatro partidos. Watkins hizo un doblete.

Jhon Durán se quedó en el Aston Villa a pesar de que lo tuvo hecho con el West Ham, además de interesar a varios clubes más. Lo celebró Unai Emery porque es un Drogba en potencia, un goleador potente y salvaje al que no se le divisa su techo. El colombiano marcó un golazo para certificar la remontada del Villa ante el Everton, su tercer tanto en cuatro partidos de Premier.

Fue en un choque a cara de perro ante los toffees, que se llegaron a adelantar por 0-2 y tuvieron cerca también el 3-3. Sin embargo, Durán se encargó de erigirse en el gran protagonista con su golazo saliendo desde el banquillo. Impresionante una vez más el cafetero, todo un prodigio de la naturaleza.

Cambios

James Garner (25′, Vitalii Mykolenko), Ross Barkley (45′, Amadou Onana), Orel Mangala (63′, Idrissa Gueye), Jake O’Brien (63′, Jack Harrison), Jhon Durán (68′, Jacob Ramsey), Ian Maatsen (68′, Lucas Digne), Beto (80′, Tim Iroegbunam), Jesper Lindstrøm (80′, Iliman Ndiaye), Emiliano Buendía (83′, Ollie Watkins), Jaden Philogene (89′, John McGinn)

Goles

0-1, 15′: Dwight McNeil, 0-2, 26′: Calvert-Lewin, 1-2, 35′: Ollie Watkins, 2-2, 57′: Ollie Watkins, 3-2, 75′: Jhon Durán

Tarjetas

Arbitro: Craig Pawson

Arbitro VAR: David Coote, Sian Massey-Ellis

Iliman Ndiaye (14′,Amarilla), Tim Iroegbunam (18′,Amarilla), Emiliano Martínez (46′,Amarilla), Ashley Young (78′,Amarilla), Emery (84′,Amarilla), Jake O´Brien (87′,Amarilla)

Manchester City 2 – 1 Brentford

Manchester City logra la remontada y gana 2-1 a Brentford

Doblete del noruego, que se quedó a un tanto de hacer tres hat-trick seguidos por primera vez desde 1946. El Brentford marcó a los 22 segundos.

El Manchester City se alzó con la victoria por 2-1 contra el Brentford en un día en el que Haaland se quedó muy cerca de lograr un récord histórico. Los Bees comenzaron el partido sorprendiendo al conjunto dirigido por Pep Guardiola, quienes arrancaron con falta de intensidad y lo pagaron rápidamente. Antes de cumplirse el primer minuto, a los 22 segundos, la falta de comunicación entre Stones y Ederson generó un rechace que terminó siendo un centro para que Wissa rematara a placer con la cabeza. El delantero no perdonó y anotó el primero en el marcador a favor de su equipo.

Cambios

Kevin Schade (45′, Yoane Wissa), Josko Gvardiol (45′, Rico Lewis), Rodri (45′, Mateo Kovacic), Mads Roerslev (71′, Kristoffer Ajer), Fábio Carvalho (71′, Vitaly Janelt), Yehor Yarmoliuk (83′, Mikkel Damsgaard), Rúben Dias (83′, John Stones), Bernardo Silva (83′, Jack Grealish), Matheus Nunes (91′, Savinho)

Goles

0-1, 0′: Yoane Wissa, 1-1, 19′: Erling Braut Haaland, 2-1, 31′: Erling Braut Haaland

Tarjetas

Arbitro: Darren Bond

Arbitro VAR: Darren England, Harry Lennard

Kovacic (41′,Amarilla), Sávio (46′,Amarilla), John Stones (78′,Amarilla), Nathan Collins (81′,Amarilla)

Southampton 0 – 3 Manchester United

Con un golazo de Garnacho, Manchester United venció a Southampton y sube en la Premier League

El argentino ingresó en el complemento y cerró la goleada por 3 a 0. Los otros tantos fueron de Matthijs de Ligt y a un tiro combado de Marcus Rashford.

El brasileño Casemiro fue suplente en Southampton y sólo entró en el 87′ para jugar de central por la lesión de De Ligt, que hizo un gol. Ten Hag le señaló tras sus fallos ante el Liverpool. Rashford y Garnacho sentenciaron. Onana paró un penalti.

Volvió la Premier League después del parón, y el United volvió a ganar. Sin Casemiro. Los errores del brasileño en la derrota frente al Liverpool en la última jornada no pasaron desapercibidos para Ten Hag. Quedó señalado. Y fuera del equipo. Fulminado el centrocampista, el conjunto mancuniano regresó a la senda de la victoria a costa del Southampton, que ha perdido los cuatro partidos que ha disputado en su vuelta a la élite. Los recién ascendidos llevaron la iniciativa durante la mayoría del primer tiempo, pero terminaron pagando caro sus errores frente a Onana y los tres puntos se marcharon a Old Trafford.

Cambios

Ross Stewart (61′, Cameron Archer), Adam Lallana (62′, Tyler Dibling), Ryan Fraser (63′, Ben Brereton), Maxwel Cornet (63′, Lesley Ugochukwu), Alejandro Garnacho (72′, Marcus Rashford), Manuel Ugarte (72′, Christian Eriksen), Harry Maguire (73′, Noussair Mazraoui), Jonny Evans (76′, Lisandro Martínez), Taylor Harwood-Bellis (80′, Mateus Fernandes), Casemiro (86′, Matthijs de Ligt)

Goles

0-1, 34′: Matthijs de Ligt, 0-2, 40′: Rashford, 0-3, 95′: Alejandro Garnacho

Tarjetas

Arbitro: Stuart Attwell

Arbitro VAR: Chris Kavanagh, Lee Betts

Kobbie Mainoo (25′,Amarilla), Eriksen (56′,Amarilla), Bruno Fernandes (67′,Amarilla), Cornet (70′,Amarilla), Harry Maguire (74′,Amarilla), Jack Stephens (78′,Roja), Martin (80′,Amarilla)

Bournemouth 0 – 1 Chelsea

El Chelsea le ganó por la mínima al Bournemouth

Robert Sánchez detuvo un penalti con 0-0 en el marcador y Christopher Nkunku dio el triunfo al Chelsea sobre la bocina. El Bournemouth mandó dos tiros al palo. Gran debut con asistencia de Jadon Sancho.

A falta de un desaparecido Cole Palmer, los héroes del Chelsea en el Vitality Stadium fueron Robert Sánchez y Christopher Nkunku. El primero por evitar el gol que podría haber significado la derrota de los blues, y el segundo por anotar el tanto que terminó brindando los tres puntos a los pupilos de Enzo Maresca. El Bournemouth fue mejor y mereció más, pero en el fútbol mandan los goles, y el único del encuentro lo hizo el conjunto londinense (0-1).

Cambios

Jadon Sancho (45′, Pedro Neto), Tosin Adarabioyo (60′, Axel Disasi), João Félix (61′, Noni Madueke), Luis Sinisterra (67′, Evanilson), Alex Scott (67′, Ryan Christie), Philip Billing (74′, Justin Kluivert), Julián Araujo (74′, Adam Smith), Christopher Nkunku (78′, Nicolas Jackson), Enes Ünal (82′, Marcus Tavernier)

Goles

0-1, 85′: Nkunku

Tarjetas

Arbitro: Anthony Taylor

Arbitro VAR: Peter Bankes, Scott Ledger

Ryan Christie (17′,Amarilla), Wesley Fofana (30′,Amarilla), Lewis Cook (34′,Amarilla), Cucurella (35′,Amarilla), Robert Sánchez (36′,Amarilla), Adam Smith (37′,Amarilla), Nicolas Jackson (51′,Amarilla), Jadon Sancho (56′,Amarilla), Levi Colwill (56′,Amarilla), Justin Kluivert (59′,Amarilla), Maresca (65′,Amarilla), Marcos Senesi (79′,Amarilla), Renato Veiga (86′,Amarilla), João Félix (90′,Amarilla), Antoine Semenyo (95′,Amarilla)

Bundesliga de Alemania

Holstein Kiel 1 – 6 Bayern Múnich

Con triplete y gran actuación de Harry Kane, Bayern Múnich goleó a Holstein Kiel

El delantero inglés anotó un hat-trick y dio una asistencia en el festín del Bayern ante el cuadro recién ascendido.

El Bayern de Múnich no tuvo ningún tipo de piedad con el recién ascendido Holstein Kiel y le endosó un dolorosísima set a domicilio que deja a los nortealemanes sin ningún punto en su casillero y 11 goles en contra después de tan solo tres jornadas disputadas. Se impusieron los bávaros por 1-6 en un duelo en el que el protagonista volvió a ser el de siempre: Kane. El delantero inglés anotó tres goles y dio una asistencia, ayudando a los suyos a conquistar la tercera victoria de tres de la temporada que le coloca líder en solitario después de la derrota del sorprendente Heidenheim ante el Borussia Dortmund.

Cambios

Michael Olise (45′, Serge Gnabry), Thomas Müller (45′, Jamal Musiala), Max Geschwill (45′, Patrick Erras), Tymoteusz Puchacz (45′, Dominik Javorcek), Konrad Laimer (63′, Sacha Boey), Fiete Arp (63′, Shuto Machino), Alphonso Davies (63′, Raphaël Guerreiro), Mathys Tel (75′, Kingsley Coman), Lasse Rosenboom (75′, Finn Porath), Armin Gigovic (75′, Lewis Holtby)

Goles

0-1, 0′: Jamal Musiala, 0-2, 6′: Kane, 0-3, 12′: Nicolai Remberg, 0-4, 42′: Kane, 0-5, 64′: Michael Olise, 1-5, 81′: Armin Gigovic, 1-6, 90′: Kane

Tarjetas

Arbitro: Tobias Reichel

Arbitro VAR: Pascal Müller, Markus Schüller

João Palhinha (80′,Amarilla)

Hender “Vivo” González

Noticias Deportivas