Resultados de los partidos más importantes de hoy domingo 15-09 en las Ligas Europeas

A continuación te presentamos todos los resultados de las Ligas más importantes de Europa de hoy domingo 15 de septiembre del 2024.

LaLiga de España

Girona 1 – 4 Barcelona

Goleada del Barcelona al Girona en Montilivi que supuso su quinta victoria consecutiva en LaLiga

Los de Flick, con Lamine al mando de las operaciones (2), pasan por encima de los de Míchel y dan brillo a su liderato. También marcaron Dani Olmo y Pedri.

El Barça se cobró con intereses la cuenta pendiente que tenía desde la temporada pasada con el Girona y pasó como un tornado por Montilivi, donde legitimó su liderato con un espectacular 1-4 que mantiene inmaculada su hoja de servicios en la Liga (cinco partidos y cinco victorias, con 17 goles a favor y sólo cuatro en contra). Si Míchel debía ser la prueba del algodón que descartase que el inicio de Flick había sido un espejismo, el plan del alemán triunfó con rotundidad. Hasta que el partido perdió gas con 0-4, Olmo se marchó tocado y Ferran fue expulsado, el Barça borró al Girona del campo y volvió a ser el mismo equipo arrollador de antes del parón. Con Pedri reencontrándose como futbolista, Raphinha dinamizando el juego azulgrana y Lamine y Olmo dulcísimos en la definición, el líder ganó por derecho y empieza a demostrar con partidos gruesos que su candidatura al título es real. Un nuevo Barça, que ha devuelto la ilusión a una afición que estaba aburridísima y que hace el esfuerzo de jugar en poquísimos metros para ahogar las ideas del rival y recuperar cuanto antes el balón, pero que sobre todo ha cambiado en su nuevo plan de ataque, en el que ha cambiado la sobredosis de toque por una ambición desmedida en llegar rápido a posiciones de gol.

Cambios

Yáser Asprilla (53′, Bryan Gil), Portu (54′, Arnaut Danjuma), Héctor Fort (60′, Pau Cubarsí), Eric García (60′, Dani Olmo), Pau Víctor (68′, Pedri), Donny van de Beek (68′, Viktor Tsyhankov), Ferran Torres (68′, Robert Lewandowski), Cristhian Stuani (68′, Abel Ruiz), Arnau Martínez (84′, Alejandro Francés), Gerard Martín (91′, Lamine Yamal)

Goles

0-1, 29′: Lamine Yamal, 0-2, 36′: Lamine Yamal, 0-3, 46′: Dani Olmo, 0-4, 63′: Pedri, 1-4, 79′: Stuani

Tarjetas

Arbitro: Alejandro Muñiz Ruiz

Arbitro VAR: Valentín Pizarro Gómez, Íñigo Prieto López de Ceraín

Bryan Gil Salvatierra (35′,Amarilla), Pau Victor (83′,Amarilla), Ferrán Torres (85′,Roja), Lamine Yamal (90′,Amarilla), Portu (90′,Amarilla), Stuani (95′,Amarilla)

Atlético de Madrid 3 – 0 Valencia

Con un gol de Julián Alvarez, Atlético de Madrid goleó a Valencia por LaLiga

El inglés y el argentino se estrenan como goleadores con la rojiblanca ante un Valencia muy pobre y condenado por sus propios errores. Griezmann también marcó.

El fútbol regresó al Metropolitano con el Atleti siguiendo la estela de Barça y Madrid. Con Simeone dosificando a Julián Alvarez, en el banco de inicio por tanto partido detrás y por delante, pero con Sorloth, Griezmann y Gallagher, además de De Paul. Enfrente un Valencia con el dedo de nuevo en el revolver jugando a la ruleta rusa otra temporada más. Colista y con siete bajas. Aún así Baraja tiraba sus cartas sin renunciar a su dibujo, ese 4-4-2. Thierry en la izquierda y arriba Guerra, de regreso al once tras dos partidos suplente, y Dani Gómez, pese a su nariz rota. Los dos salieron al trote corto, sin terminar de tirar de las riendas.

Cambios

Enzo Barrenechea (45′, Hugo Guillamón), Ángel Correa (60′, Rodrigo De Paul), Julián Alvarez (60′, Alexander Sørloth), Rodrigo Riquelme (66′, Samuel Lino), Sergi Canós (69′, Luis Rioja), Jesús Vázquez (70′, Dimitri Foulquier), Giuliano Simeone (75′, Antoine Griezmann), Reinildo (76′, César Azpilicueta), Martín Tejón (78′, Dani Gómez), Germán Valera (78′, Javi Guerra)

Goles

1-0, 38′: Conor Gallagher, 2-0, 53′: Griezmann, 3-0, 93′: Julián Álvarez

Tarjetas

Arbitro: César Soto Grado

Arbitro VAR: Daniel Jesús Trujillo Suárez, Victor García Verdura

César Tárrega (9′,Amarilla), Koke (24′,Amarilla), Hugo Guillamón (31′,Amarilla)

Las Palmas 2 – 3 Athletic Club

Victoria con sufrimiento del Athletic en Las Palmas

El mayor de los Williams asiste en los tres goles de su equipo. El segundo lo marcó su hermano. Las Palmas no compareció en un primer tiempo para el olvido.

Cuando pudo parecía no querer y cuando realmente demostró que quería sí que no pudo. Tampoco es que el Athletic le dejara, así que a Las Palmas le toca dormir esta noche con una nueva pesadilla que contar. Más le vale acordarse de ella para no repetir errores tan groseros como, sobre todo, los del primer tiempo, del que nada bueno puede sacar.

Suma, de momento, tres derrotas, esta ante un equipo, el de Valverde, infinitamente superior en el primer tiempo y que, cuando peor lo estaba pasando, primero supo dar un nuevo directo al mentón con el 1-3 y después, frenar cualquier conato de remontada grancanaria. Y todo ello con Jaureguizar expulsado desde el minuto 56. Sin embargo, sacó la cabeza en un duelo que, por momento, fue un meneo de aúpa, sobre todo en esos 45 minutos iniciales.

Cambios

Fabio González (45′, José Campaña), Álex Muñoz (45′, Álex Suárez), Mikel Vesga (58′, Gorka Guruzeta), Beñat Prados (58′, Íñigo Ruíz de Galarreta), Fábio Silva (62′, Javi Muñoz), Alex Berenguer (70′, Nico Williams), Unai Gómez (70′, Oihan Sancet), Andoni Gorosabel (76′, Óscar De Marcos), Benito Ramírez (76′, Scott McKenna), Jaime Mata (76′, Oliver McBurnie)

Goles

0-1, 6′: O. Sancet, 0-2, 29′: Nico Williams, 1-2, 57′: Sandro, 1-3, 75′: Aitor Paredes, 2-3, 82′: Alex Muñoz

Tarjetas

Arbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias

Arbitro VAR: Javier Iglesias Villanueva, Iván Hernández Ramos

Mikel Jauregizar (21′,Amarilla), Álex Suárez (26′,Amarilla), Ruiz de Galarreta (46′,Amarilla), Mikel Jauregizar (55′,Roja)

Celta de Vigo 3 – 1 Valladolid

Un Celta de Vigo dulce evidencia las deficiencias estructurales del Valladolid

Los de Giráldez suman su tercera victoria en tres partidos en Balaídos y siguen arriba.

El Valladolid ganó en la primera jornada al Espanyol, se vio fuerte y desde entonces se ha dedicado a buscar una segunda opinión por los campos de Primera. El Madrid y el Barça hicieron una valoración preliminar sobre los fallos que presenta la estructura pucelana y el Celta, cual perito, firmó un informe demoledor. Fragilidad en portería, agujeros en defensa, pilares torcidos y un boquete en la delantera. Los de Giráldez, que suman nueve puntos en tres partidos en Balaídos, demostraron que el proyecto celeste es sólido y que son un espejo en el que se pueden mirar los equipos que tengan dudas de cómo salir del pozo.

Liga de Portugal

Oporto 2 – 1 Farense

Samu debuta como goleador en Portugal y le da el triunfo al Oporto ante el Farense

El exdelantero del Atlético marca su primer gol con los Dragones al poco de saltar al campo. Su entrada al campo, clave. Los de Vitor Bruno siguen la estela del Sporting.

El Oporto tiene nuevo rey: Samu Omorodion. El delantero español, llegado a Do Dragao este verano procedente del Atlético, marcó su primer gol en el segundo encuentro que disputa con el conjunto de Vitor Bruno, los dos saliendo desde el banquillo y como revulsivo. Ante el Sporting, antes del parón, no resultó, pero la fórmula sí funcionó frente a Farense. Llegar y besar el santo.

Al poco de entrar, Samu aprovechó un rechace del portero rival en el área pequeña para marcar un gol fundamental para que el Oporto continúe la senda del Sporting en la clasificación. Fue el 2-1 de un encuentro cerrado y que necesitó de la aportación del internacional español Sub-21 para definirse.

Cambios

André Franco (63′, Danny Namaso), Samu Omorodion (63′, Iván Jaime), Álex Bermejo (67′, Rafael Barbosa), Martim Fernandes (74′, João Mário), Gonçalo Borges (74′, Francisco Moura), Álex Millán (78′, Mehdi Merghem), Neto (79′, Miguel Menino), Paulo Victor (83′, Derick Poloni), Darío Poveda (83′, Raúl Silva)

Goles

1-0, 47′: Wanderson Galeno, 1-1, 50′: Tó Mané, 2-1, 74′: Samu Omorodion

Tarjetas

Arbitro: Nuno Migue Serrano Tavares Almeida

Arbitro VAR: Bruno José Ribeiro Pires Costa, Jorge Fernandes

Artur Jorge Marques Amorim (45′,Amarilla), Raul (81′,Amarilla), Wanderson Galeno (88′,Amarilla), Neto (94′,Amarilla), Nico González (94′,Amarilla)

Premier League de Inglaterra

Tottenham 0 – 1 Arsenal

El Arsenal tumba al Tottenham y se lleva el derbi del Norte de Londres

El conjunto de Arteta ganó por la mínima en un encuentro bronco e igualado.

El Arsenal tumba al Tottenham por la mínima y se lleva el Derbi del Norte de Londres en un partido bronco. El conjunto de Arteta aprovechó un cabezazo de Gabriel a la salida de un córner para conseguir la victoria en un encuentro igualado que se decantó del lado gunner.

El primer periodo entre ambos conjuntos londinenses no pasará a la historia del fútbol. Unos 45 minutos donde se vieron más tarjetas amarillas que ocasiones de peligro por parte de los dos equipos, hasta siete cartulinas enseñó el colegiado. Una primera parte trabada donde los spurs generaron algo más en zona ofensiva, pero el buen planteamiento defensivo del Arsenal y el poco acierto en ataque del conjunto Postecoglou fue insuficiente.

Cambios en Tottenham

67′ 2T – Salieron Rodrigo Bentancur Colmán por Pape Matar Sarr y Brennan Johnson por Wilson Odobert

79′ 2T – Salieron James Maddison por Timo Werner, Leandro Trossard por Gabriel Fernando de Jesús y Gabriel Teodoro Martinelli Silva por Raheem Shaquille Sterling

Amonestados en Tottenham:

26′ 1T Iyenoma Udogie (Conducta antideportiva), 31′ 1T Rodrigo Bentancur (Conducta antideportiva), 37′ 1T Guglielmo Vicario (Discutir con un rival), 46′ 1T Dejan Kulusevski (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 46′ 1T Micky van de Ven (Conducta antideportiva)

Cambios en Arsenal

85′ 2T – Salió Bukayo Saka por Ethan Nwaneri

Amonestados en Arsenal:

14′ 1T William Saliba (Demorar el juego), 34′ 1T Jurriën Timber (Conducta antideportiva) y 3′ 2T Jorginho (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

Serie A de Italia

Cagliari 0 – 4 Nápoles

Lukaku y Kvaratskhelia ya hacen soñar al Nápoles

El Nápoles goleó 0-4 al Cagliari a domicilio con un gol y dos asistencias del belga y los tantos del georgiano, Di Lorenzo y Buongiorno.

El Nápoles ha salido de un túnel largo un año y medio. Por primera vez desde febrero de 2023, los azzurri lograron tres victorias consecutivas en la Serie A gracias a un 0-4 en Cagliari mucho más complicado de lo que cuenta el marcador y son el líder provisional de la Serie A, a la espera de los encuentros de Inter, Udinese y Verona. Lo hicieron en un campo siempre muy caliente, donde, en la primera parte, el encuentro se suspendió durante seis minutos debido a un lanzamiento de objetos entre los tifosi locales y visitantes, afortunadamente sin consecuencias.

La gran noticia para Antonio Conte, además del resultado, es cómo Romelu Lukaku se ha vuelto central en su proyecto nada más llegar. El belga renunció a la selección en este parón para ponerse a punto y suma ya dos goles y dos asistencias en menos de un partido y medio en el verde. La presencia del ex del Chelsea, titular por primera vez, fue fundamental: en casi todas las jugadas ofensivas los azzurri le buscaban para activar los extremos y el gol del 0-1 también nació de este patrón.

Cambios

Michel Adopo (45′, Alessandro Deiola), Kingstone Mutandwa (58′, Gianluca Gaetano), Nadir Zortea (58′, Paulo Azzi), Mathías Olivera (63′, Leonardo Spinazzola), Scott McTominay (73′, Khvicha Kvaratskhelia), Billy Gilmour (73′, Stanislav Lobotka), Giovanni Simeone (73′, Romelu Lukaku), Leonardo Pavoletti (76′, Roberto Piccoli), Antoine Makoumbou (76′, Razvan Marin), David Neres (80′, Matteo Politano)

Goles

0-1, 17′: Di Lorenzo, 0-2, 65′: Khvicha Kvaratskhelia, 0-3, 69′: Lukaku, 0-4, 92′: Alessandro Buongiorno

Tarjetas

Arbitro: Federico La Penna

Arbitro VAR: Daniele Paterna, Davide Massa

Lobotka (41′,Amarilla), Lukaku (56′,Amarilla), Yerry Mina (74′,Amarilla)

