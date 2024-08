Representantes en Barquisimeto enfrentan gastos de hasta 200 Dólares para el regreso a clases

A medida que se acerca el inicio del nuevo período escolar, padres y representantes en Barquisimeto se ven obligados a enfrentar un panorama económico complicado. Según estimaciones recientes, las familias necesitan destinar hasta 200 dólares para cubrir los gastos de útiles escolares y uniformes, una cifra que representa un desafío considerable en medio de la crisis económica que afecta al país.

Los precios de los artículos escolares han experimentado un aumento significativo en comparación con años anteriores. Muchos padres expresan su preocupación por la dificultad de reunir esta cantidad de dinero. «No hemos recorrido todas las ventas, pero se ha visto un poquito fuerte. No nos han dado la lista de útiles, los precios me han parecido bastante altos«, comentó uno de los padres consultados.

Los comerciantes locales han señalado que existe una amplia disponibilidad de los productos solicitados en las listas de útiles escolares, al igual que en los uniformes: «Hay muchas personas buscando todo tipo de uniformes, tenemos libretas desde $1 y todo lo disponible en la lista escolar«, afirmó Milenny Arrieche, trabajadora de El Tijerazo, una reconocida tienda del centro de Barquisimeto que ofrece ofertas interesantes en el área escolar.

La comunidad educativa ha hecho un llamado a las autoridades locales para que implementen medidas que ayuden a aliviar las cargas en materia de inscripción sobre las familias. Mientras tanto, los barquisimetanos continúan buscando soluciones creativas y solidarias para enfrentar este nuevo reto educativo.

Con el inicio del año escolar a la vista, la incertidumbre persiste entre los padres, quienes esperan poder encontrar la manera de equipar a sus hijos sin comprometer su estabilidad económica.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto