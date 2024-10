Rafa Nadal anuncia su retiro del tenis profesional

Rafael Nadal ha anunciado este jueves 10 de octubre de 2024 que se retira oficialmente del tenis profesional a la conclusión de la Final a 8 de la Copa Davis (Málaga, del 19 al 24 de noviembre): «Me retiro», dice el balear en un emotivo vídeo en el que repasa sus 22 años en la élite.

El tenista apenas ha podido jugar las dos últimas campañas como consecuencia de un carrusel de problemas físicos, empezando por su operación en la cadera. En 2024 había disputado 19 partidos (12-7) y en 2023, tan sólo cuatro. De hecho, el 18 de mayo del año pasado ya dejó entrever que esta iba a ser su última campaña en activo.

Nadal se dirige a la cámara, con la voz entrecortada, y sigue con su explicación mientras se escucha la voz de Marc Maury, el famoso speaker de Roland Garros: «La realidad es que los dos últimos años han sido difíciles y no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión difícil, que me ha llevado tiempo pero en esta vida todo tiene un principio y un final. Creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás hubiera podido imaginar».

No he sido capaz de jugar sin limitaciones

El manacorí, de 38 años, cuelga la raqueta con 92 títulos de los que 22 son del ‘Grand Slam’. Además de haber logrado la medalla de oro en los Juegos, tanto en individual como en dobles, y cinco Copa Davis. Buscará una sexta en su palmarés, que sería la séptima para el tenis español en el Martín Carpena de Málaga.

La selección nacional se estrena en los cuartos con Países Bajos el martes 19 de noviembre a partir de las 17.00 horas. La idea del capitán David Ferrer es que el mejor deportista español de la historia abra el fuego con Botic van de Zandschulp. Su último partido individual data del 29 de julio en la segunda ronda de los Juegos de París con Novak Djokovic.

