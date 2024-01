¿Qué piensan los fanáticos del Cardenales sobre la ”Tangana” que ocurrió en el estadio Universitario?

Luego del cuadrangular del oriundo de La Sabana, frente al pitcher Silvino Bracho de los Cardenales de Lara; el toletero Maikel García hizo un gesto que para muchos, significó ”desagradable” y se vaciaron las bancas, para deparar uno de los actos más ”bochornosos” del béisbol venezolano, el cual desató una tangana entre ambas escuadras.

Leer también: Gran Final de la LVBP: A punta de jonrones Tiburones de La Guaira gana el segundo a Cardenales de Lara

Durante la parte baja del octavo capítulo, Maikel García despachó el jonrón que le dio a Tiburones las carreras 9 y 10 en el partido frente a los larenses, posteriormente a este estacazo de vuelta entera, el jonronero tras su eufórica celebración, lanzó el bate hacia donde se encontraban los peloteros del Cardenales, haciendo un bat flip y corriendo las almohadillas con el gesto de ”Perreo” llamado así en el béisbol.

Producto a eso, los jugadores del dugout cardenalero salieron a responder dicho gesto, y por encima de todo, García tuvo la osadía de hacer la señalización del reloj con su mano izquierda, desatando un caos entre las novena crepuscular y los litoralenses.

Hablan los fanáticos y amantes del béisbol venezolano sobre lo sucedido en Caracas

”Me parece que la tangana de ayer, fue vergonzosa, antideportiva e indecorosa, y los árbitros estuvieron errados en muchas de las decisiones” señaló Luis Enrique Alvarado Parra, Director del medio digital Cardenales LVBP

Por su parte, Raymond Camacho aficionado a la pelota criolla destacó lo siguiente: ”¡Naguará chamo! En una parte, nunca he estado de acuerdo de las peleas entre jugadores ya que uno va es a disfrutar de un espectáculo y del juego rey en Venezuela. Y con respecto a las celebraciones de los jugadores, creo que deberían hacer más entre sus compañeros dentro de los dogouts y respetar a los demás compañeros rivales”.

”Debe existir un respeto mutuo, tanto entre jugadores y como del público hacia los jugadores y evitar pasar pena, porque creo que más la fanaticada debe exigirles en vez de insultar y abuchear a los equipos” Concluyó Raymond.

Fanaticada larense pide respeto por los niños que ven los juegos

”Mi punto de vista es falta de Profesionalidad, muchas personas comienzan y dicen que es por los bailes “Perreo” para mi no. Porque se puede celebrar, pero sin tirar los bates hacia en equipo contrario y celebrar sin realizables gestos al otro equipo”. Dijo Aura Aura Y. Rojas



”Pienso que el respeto es fundamental y profesionalismo. Y entender que es un juego y que es visto tanto por adultos como niños y no son ejemplos”.

Las ”tanganas” no son cosas nuevas en el béisbol

Andrés Eduardo Armas Martínez se refirió a que las tanganas siempre han ocurrido, pero no comparte el gesto del pelotero García: ”Las golpizas o tanganas, no son cosas nuevas en el béisbol, siempre han ocurrido. Sin embargo, no justifico la acción del pelotero de La Guaira porque no ha debido reaccionar hacia el dogout del Cardenales que fue lo que desató la violenta respuesta”.

”El jugador de Tiburones se justifica porque anteriormente hubo un pelotazo a Luis Torrens, en Grandes Ligas José Altuve y Miguel Cabrera han dado jonrones, pero nunca reaccionaron de la misma manera, este Maikel para mi no es una leyenda y es un pelotero más, que está teniendo un gran momento, quizás allí es la diferencia”. Concluyó Andrés Armas.

Redacción: Edwin Sports Hevia / @edwinhevia