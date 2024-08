Presidente Maduro: «Ordenó acelerar la aprobación de la Ley Contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares»

El presidente de la República, Nicolás Maduro, reafirmó su respaldo al trabajo que viene realizando la Asamblea Nacional (AN) por la paz y estabilidad del país.

En ese sentido, ordenó acelerar la aprobación de la Ley Contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares, ante la violencia y la desestabilización que han querido imponer sectores de la ultraderecha en Venezuela.

«Porque Venezuela tiene que ser un país de leyes, de instituciones, de respeto a la Constitución, a la Ley y a la paz», dijo al destacar que nuestra Patria tiene derecho a construir su futuro en tranquilidad.

Asimismo, condenó la injerencia de otros países en los asuntos internos de Venezuela. «Nos hemos ganado el derecho de construir el futuro que nos dé la gana y como nos dé la gana en Venezuela. Nadie tiene que meter sus narices en Venezuela, yo no me pongo a darles consejo a nadie en el mundo, cada quien sabe manejar su país, pero que no metan sus narices en Venezuela porque le sale un tortazo», enfatizó.

Reafirmó que esta Patria le pertenece al Pueblo soberano y heroico de Venezuela, el cual trabaja para avanzar y consolidar la paz.

Zuleydy Márquez con información de Con el Mazo Dando