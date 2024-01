Presidente Maduro: “Las pérdidas totales de la economía nacional se ubican en 642 mil millones de dólares por las sanciones”

Durante su Memoria y Cuenta ante la Asamblea Nacional (AN), el Ejecutivo nacional Nicolás Maduro, subrayó que las pérdidas totales de la economía nacional se ubican en 642 mil millones de dólares (sector público y privado), debido a que no se pudieron concretar ventas, fabricar productos y servicios que no se prestaron, producto de las sanciones.

Maduro afirmó que “un genocidio económico se ha cometido contra Venezuela”, debido a las denominadas sanciones que han sido aplicadas al país por parte de Estados Unidos desde el 2015 y que, a la fecha, se siguen manteniendo. Siendo Venezuela uno de los 19 países afectados por “la violación sistemática de sus derechos económicos y comerciales por parte de EE. UU”.

El Jefe de Estado, indicó que debido a la caída de la producción petrolera en un 87 %, a causa de las sanciones, se han dejado de percibir 323 millones de dólares, los cuales dejaron de ingresar al país, debido a que de una producción de barriles que se ubicaban en más de 2,5 millones de barriles en 2015 se descendió a 339 mil barriles en “los durísimos” 2020.

Asimismo, Maduro hizo mención al hecho de que 22 mil millones de dólares, incluyendo 32 toneladas de oro, se encuentran retenidas en el Reino Unido, mientras que 40 aeronaves de Conviasa son objeto de sanciones y más desde 150 empresas públicas y privadas están impedidas.

Con información de: Globovisión