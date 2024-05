Presidente Maduro afirmó que nuevo sistema cambiario deslastrado de la renta petrolera estabilizó el precio del dólar

El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que la consolidación de un nuevo sistema cambiario deslastrado de la renta petrolera estabilizó el precio del dólar.

Desde la empresa Conductores de Aluminio del Caroní (Cabelum), adscrita a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), puntualizó que el precio del dólar (en los últimos siete meses) es el precio más estable desde el año 2012.

En tanto, factores que marcan la economía como la desaceleración de la inflación registran índices positivos, pese a las maniobras externas para afectar la estabilidad nacional.

“Hoy por hoy tenemos el margen de inflación más baja en doce años y vamos a mejor al control absoluto del tema inflacionario con crecimiento económico con estabilidad cambiaria, cada vez más baja. ¡Logro del pueblo, logro de la Revolución!”, enfatizó.

Abastecimiento, el más alto en los últimos 21 años

Por otro lado, el Mandatario nacional precisó que la proyección de abastecimiento para el año en curso se perfila positiva, puesto que actualmente la producción nacional sigue en ascenso.

“Venezuela tiene los índices de abastecimiento más altos de los últimos 21 años, desde que se mide este índice en el país, con producción nacional y complemento también de importaciones (…) Tenemos los niveles de abastecimiento más altos yo creo que (podemos decir) de los últimos 30 años en Venezuela con productos de calidad”, destacó.

Indicó que los indicadores que repuntan en el país responden a una gran estrategia de trabajo ejecutada por el colectivo.

“Lo que hemos logrado ha sido producto del esfuerzo colectivo, producto de los buenos planes, producto del trabajo mancomunado de los trabajadores, de las trabajadoras, de los empresarios que han creído en Venezuela de las empresarias, de los emprendedores, de las emprendedoras ha sido producto colectivo y nosotros tenemos que consolidar este camino de recuperación, crecimiento económico de un nuevo modelo independiente, soberano y diversificado”, puntualizó.

En este contexto, Maduro llamó a defender logros tan significativos como estos.

“Hay que consolidar este camino, no le debemos nada a nadie, no le debo nada a nadie, no le debo favores a nadie porque he sido un presidente absolutamente independiente, no manipulable, no dependo de grupos económicos, de grupos políticos, no dependo de nadie y podemos decir es un logro de todo un país nuestro país y nuestro pueblo”, apuntó.

Pedro Montilla / Con información de Globovisión