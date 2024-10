Presidente de la AN: «Ya se conocían las intenciones del Centro Carter»

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, reveló que desde el pasado mes de junio la asesora principal para América Latina del Centro Carter, Jennie Lincoln, le había solicitado reuniones, las cuales no fueron atendidas porque aseguró que “ya se conocían las intenciones del Centro Carter, que se puso a merced del extremismo de la derecha”.

Rodríguez detalló que la única vez que le contestó el mensaje a Lincoln fue el 30 de julio, cuando le respondió: “El comunicado del Centro Carter da asco, se nota el compromiso que tienen con la derecha extremista venezolana y la desestabilización, por eso jamás los recibí, por eso jamás los recibiré sabía a qué venían que nunca más pisen nuestro país, fue lo único que le contesté el 30 julio y suscribo nuevamente mi respuesta”, sentenció.

A su juicio, la agente Lincoln “enloda el buen nombre del presidente Carter, escupiendo mentiras y atacando a Venezuela. No nos haremos eco de su basura, nosotros respetamos el legado de Jimmy Carter, que ella ensucia”, sentenció durante una rueda de prensa que realizó en el marco del inicio del diálogo con partidos políticos para revisión de leyes electorales.

Recordó que ayer el presidente Jimmy Carter cumplió 100 años, quien rodeado de sus allegados se encuentra recibiendo los cuidados necesarios por su condición de salud, y destacó que el Gobierno Bolivariano expresó a su familia su convicción de celebrar el centenario “de un hombre digno y bueno”, subrayó.

“Esa señora enlodando el buen nombre de Jimmy Carter se puso completamente a merced del extremismo. Es una empleada de la Usaid y eso está plenamente demostrado, le pagas su sueldo”, insistió.

Asimismo, Rodríguez mostró desde su celular una larga lista de mensajes enviados por Lincoln, en los cuales le solicitaba reuniones.

“Recibí una serie de mensajes en los cuales esta señora estaba jalándome mecate para que la recibiera. Sábado 29 de junio, lunes 8 de julio, convenciéndome para me reuniera con ella y no la recibí porque ya sabíamos a lo que venían, a hacerles el mandado y las mismas actas chimbas, balurdas que ya las derrumbamos, que ya las destrozamos, las actas de María Machado, ahora las está mostrando la empleada de la Usaid, Lincoln. No mija, yo no me reúno con golpistas, no me reúno con gente que viene con un plan”, sentenció el presidente del Parlamento venezolano, quien procedió a nombrar el resto de los mensajes que dejó “en visto” enviados por la representante del Centro Carter.

