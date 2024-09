Presidente de la AN Jorge Rodríguez desmiente a Edmundo González de supuesta «coacción» para firmar carta

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, confirmó que suscribió junto a González y un testigo, un documento donde el excandidato presidencial se comprometió a reconocer la convalidación de la reelección de Nicolás Maduro hecha por el TSJ.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, dio un plazo de 24 horas al excandidato presidencial Edmundo González para que desmienta la supuesta «coacción» de la que habría sido víctima para que firmara un acuerdo con el Ejecutivo antes de abandonar el país con destino a España.

En una rueda de prensa realizada este martes, Rodríguez confirmó que suscribió, junto a González y un testigo, un documento donde el exaspirante a la presidencia se comprometió a reconocer la convalidación de la reelección de Nicolás Maduro hecha por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y a respetar los poderes públicos constituidos en Venezuela.

La reacción de Rodríguez ocurrió minutos después de que el exabanderado de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), un bloque de partidos del sector más extremista de la oposición venezolana, publicara en sus redes un video donde desmiente lo manifestado por el diputado.

El plazo de 24 horas

El parlamentario le dio un plazo de 24 horas a González para que se retractara de esa afirmación y advirtió que de no hacerlo sacaría a la luz pública las grabaciones de las conversaciones entre ambos.

«Usted me está acusando a mí de que lo coaccioné de alguna manera. Tengo otras pruebas que señalan lo contrario. No me obligue a mostrarlas porque pienso hacerlo. ¿Usted quiere que las muestre, porque en resguardo de la discreción no lo he hecho», avisó.