Presidente Boric ante la ONU: “Es imperativo que EE.UU. levante las sanciones contra Venezuela”

El presidente de Chile, Gabriel Boric, intervino este miércoles en el 78.º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se realiza en Nueva York, Estados Unidos, y pidió poner fin a las sanciones que de manera unilateral ha impuesto Washington contra Venezuela durante años.

“Tenemos que decir con claridad que cuando se imponen sanciones de manera unilateral, no se está aportando a la solución. El caso de las sanciones a Venezuela, hoy día, desde nuestra perspectiva, no aportan a mejorar las condiciones de vida del pueblo venezolano“, expresó Boric durante su discurso.

El mandatario chileno agregó que su gobierno tiene “la convicción que para garantizar que hayan elecciones libres, con garantías a todos los sectores, es también imperativo que Estados Unidos levante las sanciones que hoy día tiene contra Venezuela”.

Boric resaltó que los países deben “pensar conjuntamente que cualquier solución a los problemas”, en cualquier parte del mundo, “pasa necesariamente por un diálogo multilateral”.

En ese sentido, también se manifestó a favor de los cambios a los que debe aspirar la ONU, para avanzar hacia un nuevo orden mundial más equitativo, justo, solidario, sin pobreza y más igualdad social.

Las sanciones contra Cuba

El presidente chileno también cuestionó el bloqueo impuesto durante décadas por Estados Unidos contra Cuba. “No podemos si no decir que lo mismo nos violenta respecto a las sanciones hace tanto tiempo establecidas sobre Cuba”.

“Y en esto quiero ser muy claro: declarar que Cuba es un país que promueve el terrorismo no solo es falso, sino que nos violenta. Y por lo tanto instamos a Estados Unidos a seguir la línea que en su momento tuvo el gobierno de Barack Obama, cuando los sacó de esa infame lista, que ya lleva tres años repitiéndose y que tanto daño le hace, no al gobierno, al pueblo cubano que no lo merece“, expresó Boric.

Esta es la segunda ocasión que el mandatario chileno participa en la Asamblea General de la ONU desde que asumió como jefe de Estado en el país suramericano.

En su primera intervención, invitó a los países a “trabajar en conjunto para fortalecer la democracia”, indicó que Latinoamérica necesitaba “una voz unida” y que las Naciones Unidas debían modernizarse y tener objetivos comunes.

Con información de Globovisión