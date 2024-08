Policlínica Metropolitana realiza su primera cirugía de hiperplasia prostática endoscópica con láser de Holmio

La Policlínica Metropolitana llevó a cabo exitosamente su primer procedimiento endoscópico de enucleación de la próstata, conocido como Holep, una tecnología que beneficiará a un tercio de los hombres mayores de 55 años que sufren de hiperplasia prostática y requieren una solución en quirófano.

Así lo informó el doctor Carlos Rodríguez, urólogo y cirujano de trasplante de la Metropolitana, médico titular de la cirugía, quien destacó la importancia para todos los venezolanos de contar con tecnología de punta que les beneficia no solo durante el procedimiento sino en el postoperatorio.

“Es una cirugía más eficiente que permite trabajar próstatas muy grandes que antes se debían llevar a cirugía abierta, laparoscópica o robótica. Además con Holep hay menor pérdida sanguínea que en la resección transuretral y el retiro del adenoma prostático es más eficiente disminuyendo la reaparición de la enfermedad en el tiempo,» explicó Rodríguez quien agregó que “con esta tecnología el postoperatorio es menos complejo pues no hay mayores molestias al no haber heridas de recuperación y la sonda se retira a las 24 horas y no a los 5 o 7 días como se hacía en los pacientes con operaciones abiertas”.

El urólogo Carlos Rodríguez informó que el primer paciente operado con esta tecnología recibió en la misma institución un trasplante renal hace tres meses. “Al ser un paciente con diabetes y con falla renal relacionada, se benefició del Holep al lograr un mejor vaciado de vejiga con una cirugía que le generó poca pérdida sanguínea”.

Rodríguez junto a sus pares de la Policlínica Metropolitana, Martín Arias y Victor Gómez, reiteraron el compromiso del equipo de urología y de toda la institución de estar a la vanguardia para garantizar que la institución ofrezca una seguridad intrahospitalaria a nivel del primer mundo. Explicaron que este láser usado para HOLEP puede ser implementado para otras cirugías endourológicas del tracto urinario, entre ellas litiasis y estenosis.

“El servicio de Urología de la Policlínica Metropolitana está caracterizado por una alta capacidad desde el punto de vista académico, desde el punto de vista profesional y que siempre está en un proceso constante de formación, independientemente de los años que podamos tener de experiencia. Eso aunado a la seguridad que te puede plantear la institución y a la tecnología que cada vez más estamos adquiriendo, hace que le podamos ofrecer a todos los pacientes una cirugía o una atención de calidad a un nivel internacional”, agregó Arias.

Gómez por su parte destacó que la Policlínica Metropolitana “siempre ha sido una institución de innovación en Venezuela, siempre ha estado a la par en tecnología de otras instituciones, incluso fuera del país y yo creo que con la llegada de este nuevo láser de 100 vatios, Policlínica Metropolitana se va a mantener en el área urológica a nivel de centros internacionales de procedimientos urológicos, lo cual es super importante para nuestros pacientes”.

Zuleydy Márquez con información de Globovisión