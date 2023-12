Polémica en redes sociales tras el show de Tokischa en el CusicaFest

Tras una jornada de al menos 15 horas, se llevó a cabo la tercera edición del Cusica Fest, en el campo de futbol de la Universidad Simón Bolívar; donde se presentaron 27 propuestas musicales de distintos géneros, desde rock hasta reguetón. Pero sin duda alguna lo que ha sorprendido y causó polémica fue la presentación de la cantante Tokischa.

La dominicana de 27 años de edad estaba en la tarima cantando una de sus canciones cuando de repente bajó y escupió a una de las aficionadas que estaban en frente de la artista. El acontecimiento quedó grabado en video, y publicado a través de la red social “X”, donde los comentarios no se hicieron esperar.

Aunque cientos de internautas que estuvieron presentes en el concierto, este sábado 16 de diciembre; se sintieron como “tocado por los dioses”, por las acciones de la cantante y la celebración de la aficionada; también hubo comentarios adversos.

“Después dicen que en el cusica no dieron agua, quedaron todos hidratados por tokischa”, fue uno de los comentarios que más se viralizó en la red social.

"Después dicen que en el cusica no dieron agua, quedaron todos hidratados por tokischa"

Este comentario surgió ya que, días antes del festival, la cuenta oficial del Cusica Fest, anunció que no permitirían el ingreso de ningún tipo de bebida, incluyendo agua. Tras los comentarios negativos, realizaron una publicación asegurando que sí permitirán el ingreso de agua potable, solo si está en una botella sellada y hasta las 3 de la tarde.

“No es uno concierto, esto es pornografía en vivo”, fue otros de los comentarios que se popularizó en la red social; y es que la cantante no dejaba de mencionar que estaba “caliente” y si los asistentes estaban “listos para la calentura vaginal”. Durante el show, la dominica instó al público femenino a mostrar “las tetas”. “Tengo una hora aquí y no he visto tetas”, se escuchó en un audiovisual grabado por una fanática.

Además, la cantante instó al público femenino a mostrar "las tetas". "Tengo una hora aquí y no he visto tetas", se escuchó en un audiovisual grabado por una fanática.

Además de la dominicana, se presentaron artistas de la talla de Alexis & Fido, Micro TDH, y muchos más.

