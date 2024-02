Piden justicia para enfermera fallecida por accidente de tránsito en el Obelisco

Elizabeth Hernández (56) y Carlos Alzurú (48), fallecieron este domingo en un trágico accidente de tránsito en los alrededores del Complejo Recreacional Obelisco de Barquisimeto, cuando la moto en la que se trasladaban, fue impactada por un vehículo Fiat Palio de color blanco, conducido por Neptaly Mendoza, quien se encuentra libre de los órganos judiciales, por lo que familiares y amigos exigen a la fiscalía una actuación contundente.

Su familia y amigos en Barrio Unión, se encuentran tristes, consternados y a la vez molesto con la actuación de los cuerpos de seguridad ante el lamentable deceso de las dos personas. Joselyn Sánchez es sobrina de Hernández y relata que inicialmente el muchacho estaba detenido: “El estaba detenido en el Terminal, una vez que ella muerte yo fui al Terminal a exigir la minuta, me dijeron que no me la podían dar porque eso pasaba primero a fiscalía“, indicó.

Sánchez explicó que Mendoza se entregó una vez ocurrido el siniestro: “Después nos indicaron que el señor estaba recluido en la Carabobo, pero cuando fuimos para allá, nos dimos cuenta que estaba en libertad. No sabemos por qué lo dejaron libre. Entonces la justicia es solamente para los de a pie“, apuntó.

La sobrina de Sánchez señaló entre llantos que Hernández siempre tuvo disposición de ayuda a la gente, en sus funciones como enfermera en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (HCUAMP), donde los médicos hicieron todo lo posible por salvarla ante las heridas fatales: “El servicio de ella terminaba a la 1 y ella llegaba aquí a las 6, nosotros le decíamos por qué lo hacía y ella decía que los pacientes la necesitaban“, concluyó.

Víctor Pereira, amigo de la familia pide a la justicia actuar por este presunto homicidio culposo acontecido el pasado domingo de carnaval: “Hacemos un llamado a los organismos competentes y al poder judicial del estado Lara, quienes deben ser más diligentes en este caso. Este joven iba a exceso de velocidad, además estaba tomado y se tragó la luz. Quien causa esta tragedia es un gran irresponsable“, explicó.

“No es posible que en menos de 24 horas este ciudadano haya sido puesto en libertad, sin realizar las investigaciones detalladas del hecho como tal“, finalizó Pereira, esperando una pronta actuación por parte de los entes competentes.

Elizabeth Hernández deja tres hijos huérfanos, mientras que Carlos Alzurú dejó dos hijos huérfanos y su esposa espera un tercer hijo de el, pronto a nacer.

