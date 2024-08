¡Peligro! Falta de tapa de alcantarilla ha generado accidentes en Barrio Unión

Vecinos de la Carrera 4 con Calles 11 y 12 de Barrio Unión, reclaman por el hundimiento de la tapa de una alcantarilla que ya ha generado accidentes anteriormente y piden una pronta solución a las autoridades.

Ingrid Evíes, una de las más afectadas por esta problemática, señala que los vecinos se han limitado a compartir en horas de la noche por el problema que les afecta en la cuadra: «Esto se ha agravado, ha habido muchos accidentes, hay peligro para los niños porque se hundió la tapa y nunca la vinieron a arreglar«, expresó.

Afirmó que esta problemática tiene casi dos años y no han obtenido respuesta de las autoridades: «No nos han dicho nada, esperamos que vengan y acomoden esa tapa, nosotros no salimos a la calle por la cantidad de accidentes que ha habido«, afirmó.

En este sentido, explicó que la comunidad colocó un caucho con la palabra peligro: «Hubo un accidente, una camioneta que dio dos vueltas y gracias a Dios no le pasó nada al señor, pero desde ese momento colocamos el caucho como precaución«, concluyó la vecina.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto