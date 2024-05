Patricio Mac Allister imparte sus conocimientos a los entrenadores de fútbol en Lara

Desde el estado Lara se llevó a cabo esta semana la Experiencia Macallister, un método de entrenamiento mundialista que llegó a Barquisimeto de la mano del Unión Lara, contando con la presencia de Patricio Mac Allister, quien encabeza este programa de desarrollo, contando con la participación de un nutrido grupo de entrenadores de fútbol en la región, quienes recibieron los conocimientos de este reconocido futbolista y desarrollador del balompié.

“Empezamos ya con una serie de acciones que están destinadas al intercambio de conocimientos. Hay tres chicos del Unión Lara que están en el Club Deportivo Mac Allister con nosotros, estamos programando más actividades en Argentina y una de las acciones era mi visita acá“, dijo Patricia, afirmando que contaron con la presencia de aproximadamente 150 entrenadores en este programa de desarrollo.

También participarán en una charla deportiva desde la Universidad Yacambú (UNY) y efectuarán un campamento con 350 niños durante el fin de semana: “Este es un equipo increíble de gente, tienen todos los detalles para que esto pueda salir bien y estoy agradecido de poder brindar toda mi experiencia“, dijo el entrenador juvenil, resaltando toda la parte humana de los larenses, tanto los futbolistas, como los integrantes del cuerpo técnico.

Fútbol Venezolano

Patricio Mac Allister no quiso profundizar en los resultados de los clubes venezolanos a nivel internacional, señalando que el no llegó a Venezuela para criticar el balompié nacional, sino para colaborar con sus conocimientos: “Hay muchas entrenadores en las capacitaciones porque los entrenadores están preocupados y lo que me han manifestado ellos es que necesitan más capacitación e infraestructura deportiva“, aclaró.

Resaltó que actualmente los futbolistas venezolanos son bien vistos a nivel internacional, pero hay cosas que se deben mejorar: “La principal fortaleza es gente que es muy buena en su interior, mi primera impresión cuando llegué a Barquisimeto es que los chicos se me vinieron con mucho afecto“, concluyó Mac Allister.

Daniel Oviedo / Noticias Barquisimeto