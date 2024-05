Pastora evangélica hace uso de su derecho a réplica tras acusaciones por presunta explotación infantil: “No tenemos una empresa”

Haciendo uso de su derecho a la réplica, la Pastora Evangélica, Jacqueline Gutiérrez del sector “Las Casitas” en Santa Rosa, se deslindó de las acusaciones contra su persona por una presunta explotación infantil, esto tras un video que llegó a nuestra redacción en donde se visualizaba como unos presuntos menores de edad llevaban materiales de construcción bajo el sol, lo que formó parte de una denuncia anónima tomada por Noticias Barquisimeto.

La mencionada Pastora, refirió que la situación no era verídica, pues “no tenemos una empresa de construcción”, señaló; de igual manera, alega que los jóvenes que se aprecian en los videos, son adolescentes, contrario a la versión difundida por los denunciantes, donde se afirmaba que eran unos niños menores de 12 años, además de que los mismos estaban colaborando de manera voluntaria: “Estaban ayudando en bajar los bloques, los cuales también colaboran con el sector, limpiando y haciendo labores comunitarios, no solo conmigo sino con todo el sector”, indicó.

Incluso, menciona que todos los trabajos voluntarios que estos realizan, están aprobados bajo el consentimiento de sus padres, y los mismos no interfieren en su educación: “Hacen estos trabajos para no estar ociosos como muchos jóvenes hoy en día, que están en la calle y no son de buena presencia para la sociedad”, aseveró.

Explica, que no realizan ningún tipo de acto cercano a la explotación infantil, “al contrario, nosotros somos una iglesia que hace obras sociales, ayudamos y recuperamos a niños y adolescentes, dando buenos valores a los que acuden a nuestra iglesia y viven en nuestra comunidad”, puntualizó.

A su criterio, la denuncia en su contra, se realizó con “malas intenciones” de parte de los que compartieron los videos: “Están haciendo uso de anonimato, diciendo que estamos haciéndole daño a niños, cosa que no es verdad, además de eso, no estaban solos, estaban acompañados por un adulto, que también estaba bajando los bloques”, señaló.

En este sentido, la Pastora Gutiérrez, menciona que todas las actividades que realizan como iglesia cristiana son para beneficio de la comunidad, principalmente de los jóvenes y niños que allí habitan.

Rubén Conde/Noticias Barquisimeto