Papa Francisco sobre Venezuela: «Las dictaduras no sirven de nada y acaban mal»

¡La guerra en Gaza es demasiado! En el vuelo de Singapur a Roma, el Papa Francisco se encuentra con los periodistas que lo acompañan y les habla de la dramática situación en Tierra Santa. Las víctimas en Gaza son más de 41.000. Una pregunta abordó el tema de las elecciones estadounidenses y la dificultad de elegir para un católico. Palabras de apertura sobre China, que Francisco define como «una promesa y una esperanza para la Iglesia».

Su Santidad. Gracias por estos días – muchos días – de viaje. Gracias también por hacernos percibir la alegría del pueblo más que nuestro cansancio en este viaje. Y ahora vienen algunas preguntas de los periodistas que viajaron con usted. La primera, como es tradición…

Primero que nada, quiero agradecerles a todos por este trabajo, por esta compañía en el viaje, que es muy importante para mí. Luego, me gustaría felicitar a la decana, porque Valentina [Alazraki] realiza con este su viaje número 160, ¡Yo no le diré que se tiene que jubilar, sino que continúe así!

Elisabetta Piqué (La Nación)

Ante todo, gracias por este hermoso viaje a los confines del mundo: ha sido el más largo del pontificado y hablando de viajes largos: todos en este viaje, muchos colegas me han preguntado: «¿Pero vamos a Argentina?». Usted ha dicho muchas veces que tal vez a finales de año… es decir, esta es la primera pregunta: si vamos a Argentina o no. Y la segunda, sobre Venezuela: como usted sabe, hay una situación dramática; en estos días en que usted estaba de viaje, el presidente teóricamente electo tuvo que exiliarse a España. ¿Qué mensaje le daría al pueblo de Venezuela? Gracias.

No he seguido la situación en Venezuela, pero el mensaje que daré a los gobernantes es que dialoguen y hagan las paces. Las dictaduras no sirven de nada y acaban mal, tarde o temprano. Lean la historia de la Iglesia… Diré que el Gobierno y el pueblo hagan todo lo posible por encontrar un camino de paz en Venezuela. No puedo dar una opinión política porque no conozco los detalles. Sé que los obispos han hablado y el mensaje de los obispos es bueno. Y, además, si voy a ir a Argentina: es algo que todavía no está decidido. Me gustaría ir, es mi pueblo, me gustaría ir, pero aún no está decidido. Primero hay que resolver varias cosas. ¿Es todo?

Información de: Nota de Prensa