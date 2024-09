¡Orgullo Zuliano! Primos Borjas nominados a los Grammy Latinos

La Academia Latina de Grabación dio a conocer este martes 17 de septiembre la lista de los nominados a la premiación de los Grammy Latinos 2024, que se llevará a cabo el próximo 14 de noviembre, en Miami, en los que Karol G y Bad Bunny se erigieron como los favoritos al sumar cada uno ocho categorías y figuran varios venezolanos.

Entre los artistas nacionales postulados al gramófono dorado se cuentan los zulianos Luis Fernando y Ronald Borjas.

Luis Fernando Borjas, quien el año pasado se llevó el galardón a Mejor Álbum Tropical Contemporáneo, aspira a ganar este año en Mejor álbum tropical tradicional con “Tengo algo que decirte” y su primo Ronald es candidato a Mejor álbum de salsa” por “Joyas que bailan”.

Los marabinos Jorge Luis Chacín y Alexis Cárdenas se cuentan también entre los candidatos a los Grammy Latinos 2024.

Asimismo, en Mejor canción tropical también figuran Rafael “Pollo” Brito por “Baila y goza”, junto a Renesito Avich, y Jorge Luis Chacín, como compositor, por “Con dinero y sin dinero” de Fonseca y Grupo Niche.

En el apartado de Mejor álbum instrumental compiten C4 Trio por “Tembla” y Alexis Cárdenas por “Capriccio Latino”. La agrupación de cuatristas también figura en el apartado de Mejor Álbum Folclórico por “C4 suena a Navidad”.

La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela aspirará a llevarse la estatuilla en Mejor álbum de música clásica con “Credo For Orchestra, Choir And Five Soloists”. Allí, se disputarán la distinción con Gustavo Dudamel que, al frente de La Filarmónica de Los Ángeles, presentó “Fandango”.

Con ese mismo tema, Dudamel espera también triunfar en Mejor obra/composición clásica contemporánea.

Zuleydy Márquez con informacion de La Verdad