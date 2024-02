Oficial: Habrá VAR en la Fase Final del Preolímpico Sudamericano de Fútbol Sub-23 Venezuela 2024

Preolímpico 2024: ¡Oficial! Habrá VAR en la Fase Final.

Una de las grandes ausencias durante la Fase de Grupos del Torneo Preolímpico Sudamericano Venezuela 2024 ha sido la del Asistente Arbitral de Video, herramienta mejor conocida como VAR por sus siglas en ingles.

Esto se debe a que el reglamento de la Confederación Sudamericana de Fútbol para este certamen no especificaba su uso. No obstante, no se descartaba la posibilidad de emplearlo en la fase final.

Precisamente, de cara al cuadrangular que otorgará dos cupos para los Juegos Olímpicos de París 2024, Conmebol ha decidido implementar el videoarbitraje en el Estadio Olímpico Nacional Brígido Iriarte.

Señoras y señores…



HAY VAR🖥🔥 pic.twitter.com/MPf3rWKVZ5 — Stefano Malavé Macri🇻🇪🇮🇹🦓 (@StefanoMalaveM) February 5, 2024

De este modo, el ente rector del fútbol sudamericano planea evitar mayores polémicas en el torneo Sub-23, donde las selecciones de Brasil, Venezuela, Argentina y Paraguay buscan sellar su boleto a París.

El primer partido donde dicha tecnología será empleada será en el duelo entre Brasil y Paraguay de este lunes en la ciudad de Caracas, siendo este el partido que inaugura el cuadrangular final.

Meridiano

Noticias Deportivas