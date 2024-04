Oficial: El Español Fernando Alonso renueva con la escudería inglesa de F1 Aston Martin

El español se mantendrá en la categoría reina del automovilismo a sus 42 años.

El español Fernando Alonso, doble campeón mundial de Fórmula Uno, ha llegado a un acuerdo para renovar su contrato con la escudería inglesa Aston Martin, con la que afronta su segunda temporada.

Alonso, de 42 años, ha firmado un contrato multianual -sin especificar duración- que lo unirá, al menos, hasta 2026 con la escudería de Silverstone, según acaba de anunciar la misma. El doble campeón mundial asturiano, con 32 victorias y 106 podios en la categoría reina, viene de acabar sexto el Gran Premio de Japón y ocupa la octava plaza en el Mundial.

“Asegurarnos la unión con Fernando a largo plazo es una noticia fantástica. Hemos construido una fuerte relación de trabajo a lo largo de los pasados 18 meses y compartimos la misma determinación de ver triunfar este proyecto”, explica el luxemburgués Mike Krack, jefe de equipo de Aston Martin, en el comunicado hecho público este martes en el chat de prensa de la escudería, en el que está incluida la Agencia EFE.

“Hemos estado manteniendo diálogos constantes durante los meses pasados y Fernando ha sido fiel a su palabra: cuando decidiese si quería seguir pilotando hablaría con nosotros en primera instancia. Fernando ha demostrado que cree en nosotros; y nosotros creemos en él”, comenta Krack.

“Fernando tiene hambre de éxito, está pilotando mejor que nunca y está completamente dedicado a convertir Aston Martin Aramco en una fuerza competitivo. Este acuerdo multianual con Fernando nos lleva hasta 2026, cuando arranca nuestra asociación en el ámbito del motor con Honda”, añade el luxemburgués.

“Ya tenemos ganas de crear aún más recuerdos increíbles y seguir logrando éxitos juntos”, comenta Mika Krack.

Quedarse en Aston Martin, la primera opción

Fernando, que logró ocho podios la pasada temporada con el equipo verde en un espectacular arranque de temporada, tenía que renovar esta temporada sus dos años iniciales y siempre aseguró que su primera opción era quedarse en su actual equipo.

El bicampeón del mundo en 2005 y 2006 esperó con prudencia a las primeras carreras para ver cómo era el monoplaza y además para sondear el mercado como único campeón con opciones de fichar, si bien Red Bull, que era el destino predilecto del asturiano, no parece que vaya a soltar a Max Verstappen o que el holandés quiera abandonar a los campeones. Ya lo anticipó en Japón, que no se creía que el neerlandés saliera, y también que Mercedes no era el destino ideal: “Están por detrás de nosotros”, argumentaba el asturiano.

Líder

