El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, celebró este lunes los avances de su Gobierno en la llamada ‘guerra contra el crimen’, una política que libra desde hace dos semanas, tras reconocer que existe un “conflicto armado interno” en la nación suramericana.

Noboa: “Hemos golpeado el bolsillo de narcoterroristas”

“En menos de una semana hemos logrado golpear significativamente el bolsillo de estos narcoterroristas y de esa manera, pues, estamos también tomando ventaja, ganando terreno, las Fuerzas Armadas han hecho un gran trabajo, la Policía Nacional está haciendo un gran trabajo”, expresó el mandatario, en entrevista con Teleamazonas.

Durante el fin de semana, las fuerzas de seguridad ecuatorianas hicieron dos importantes incautaciones. En Vinces, en la provincia de Los Ríos, fueron halladas aproximadamente 10 toneladas de droga en una finca, además de armas y municiones.

“Sí, 10 toneladas es una brutalidad. En valor en destino, eso es entre 300 y 500 millones de dólares, dependiendo del destino”, dijo Noboa al respecto.

#LosRíos



Las @FFAAECUADOR y @PoliciaEcuador continúan realizando el registro al perímetro externo del Estero Lagarto de #Vinces, donde se ha encontrado hasta el momento, aproximadamente 10 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización, aún por determinar el peso total. pic.twitter.com/uCEQACom7I — Fuerzas Armadas del Ecuador (@FFAAECUADOR) January 21, 2024

Un día antes, en coordinación con la Armada de Colombia, las autoridades de Ecuador decomisaron un semisumergible a 32 millas náuticas de la costa de la provincia de Esmeraldas, al noroeste del país.

En el semisumergible encontraron aproximadamente 3,2 toneladas de droga, específicamente cocaína, valorada en casi 50 millones de dólares. Además, fueron aprehendidas tres personas.

Con estas acciones, insistió el mandatario, han avanzado en “cortar el financiamiento a esta gente”. Sin embargo, dijo que el indicador principal del Gobierno en esta guerra contra la criminalidad es cómo le dan “tranquilidad” y “paz en las calles” a los ecuatorianos.

“Eso también se está viendo, menos muertes violentas, hay más tranquilidad, la gente se siente más segura, la gente está denunciando también a los vacunadores [extorsionadores], que antes por miedo no lo hacían, entonces esa es para mí la victoria más grande”, enfatizó Noboa.

De acuerdo con el último reporte de la Presidencia de Ecuador, en medio del declarado conflicto interno, entre el pasado 9 y 21 de enero fueron detenidas 2.763 personas, 158 de ellas señaladas de “terrorismo”. Además, fueron abatidos cinco presuntos terroristas.

Sobre el apoyo internacional, a raíz de la visita de funcionarios estadounidenses al país, dijo que tanto ellos como otras naciones “saben lo importante que es tener al Ecuador protegido para la paz mundial”.

“Ecuador se ha vuelto una pieza clave dentro de la estructura y las rutas de estos grupos narcoterroristas y si logramos tener el control total aquí en el Ecuador la región mejora, ya los EE.UU. lo está viendo así, ya Europa lo está viendo así. Entonces hay mayor atención hacia Ecuador, eso es importante”, recalcó.

Incautación

Semaforización del toque de queda

Por otro lado, Noboa habló sobre la flexibilización del toque de queda que rige en el país, medida que se aplica dentro del estado de excepción decretado el pasado 8 de enero por 60 días.

Actualmente, el toque de queda se establece entre las 23:00 y las 05:00 horas. Al respecto, el mandatario informó que habrá “semaforización” de esta medida.

“Anunciaremos la semaforización, o sea, ciertos cantones van a tener diferentes toque de queda que otros y van a tener diferentes regulaciones que otros”, comentó.

Explicó que la decisión busca reactivar la golpeada economía del país andino. “Si no, le damos un golpe no solo pues al turismo, le damos un golpe al pequeño empresario, al emprendedor, le damos un golpe a la industria, le damos un golpe a la economía en general y no podemos tampoco permitir que estos grupos narcoterroristas destruyan nuestra forma de vivir y nuestro día a día trabajando”, expresó.

El aumento del IVA

Noboa también se refirió al proyecto de ley que envió a la Asamblea Nacional, con el que se busca un aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 al 15 %, pero que ha encontrado la oposición de los legisladores.

Aunque insistió en que su Gobierno requiere de ese aumento para financiar la guerra contra el crimen, dijo estar de acuerdo con la propuesta que han hecho algunas bancadas, de que la medida sea “temporal”.

En ese sentido esperaría que se aumente ese impuesto por un mínimo de 18 meses, aunque considera que “lo ideal es dos años”.

También manifestó estar de acuerdo con cobrar utilidades de la banca de los dos años de menor creación de empleo, concretamente 2022 y 2023. Tampoco descartó la posibilidad de aumentar el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD).

Con información de Actualidad RT