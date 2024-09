¡No todo es sexo en OnlyFans! Chamos se confiesan con NAD

Onlyfans es una plataforma que da la oportunidad a sus usuarios, vender o comprar contenido que puede ser erótico o no, y las personas que emprenden en este sitio web, pueden obtener buenos ingresos a través de la venta de contenido. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 provocó que el contenido pornográfico creciera ampliamente.

Samantha Gómez, de 26 años de edad, es una joven de Caracas, quien vendió contenido en Onlyfans. En entrevista con NAD, comentó que antes trabajó en una agencia de viajes, pero, todo se paralizó debido a la pandemia, por lo que tuvo que buscar otra forma de ingresos económicos para sobrevivir y tener comida en su hogar.

Gómez resaltó que, debido al conocimiento que adquirió trabajando en la plataforma, le permitió abrir una academia de asesorías para las chicas que deseen vender contenido en Onlyfans.

Sin embargo, no todo es color de rosas, ya que, según la joven caraqueña quien reside en Maracaibo desde hace varios años: «Onlyfans no es una plataforma para las personas que no estén seguras, ni tengan una buena autoestima», debido a diferentes situaciones que se presentan en el camino durante la estadía en la página, una de ellas los prejuicios sociales por la venta de contenido explicito. «La gente llama a los vendedores de OnlyFans, los prepagos del futuro», acotó.

Agregó: «No es un trabajo fácil. Es un trabajo que desgasta moralmente, físicamente. Es un trabajo que, espiritualmente, te roba muchísima energía”. Para Gómez, si no eres una persona segura de ti misma, este trabajo podría destruir a una persona emocionalmente.

