No deja de marcar: Con gol de Cristiano “CR7” Ronaldo el Al Nassr se impone a Al Fateh y presiona al líder

El portugués hizo el primer gol de Al Nassr en la victoria ante un correoso Al Fateh. Al Najdi empató y Otávio decidió el encuentro. Los tigres duermen a cuatro puntos de Al Hilal.

El sueño liguero de Cristiano Ronaldo sigue vivo. El portugués salió con el gol entre ceja y ceja consciente de la necesidad de meter presión al Al Hilal antes del partido de este domingo. Lo logró con Al Nassr ante el Al Fateh de Cristian Tello que plantó cara y jugó de tú a tú al segundo clasificado de la Saudi Pro League. El partido fue el perfecto ejemplo de que en Arabia también se ven partidos de muchos kilates y que los títulos no se regalan en bandeja de plata. Al Najdi puso picante con el empate en un clamoroso fallo de Abdullah. El desenfreno se mantuvo y Otávio pescó en río revuelto para mantener a los de Luis Castro en la pelea liguera.

El Al Nassr – Al Fateh prometía emociones fuertes antes del partido. Mané y Telles volvieron al once tras su ausencia por decisión técnica en el partido de Champions de Asia. El elenco de estrellas en los tigres encabezados por Cristiano y secundado por el citado Mané, intermitente y bastante desacertado; Talisca, sin suerte pese al homenaje de la grada; y Otávio,una gota de agua escurridiza y cada vez con más acierto, pasó de ver un encuentro cómodo a sufrir por momentos hasta la victoria final.

Tres puntos que costaron sudores fríos pese a que tuvo un inicio con buen sabor para los amarillos. Laporte, arma ofensiva a balón parado para Luis Castro, casi marca a los dos minutos de juego. El gol se respiraba en el ambiente del Al Awwal Park con un tiro ajustado de Talisca que precedió a la diana de Cristiano. El crack de Madeira estuvo omnipresente en el ataque de Al Nassr. El premio le llegó en el minuto 17 cuando recibió un pase de un sobresaliente Al Ghannam y ajustó el tiro para que se colara entre Rinne y el palo. Un “siuuuu” más en Arabia. Nada nuevo para un jugador que pelea cada balón como si se le fuera la vida en ello.

La lesión de Al Najjar fue un palo para Al Nassr en el momento en el que mejor estaban. Abdullah, portero suplentísimo con 37 años, saltaba al césped para jugar su segundo encuentro de lo que va de temporada. Las sombras en el gol de Al Najdi cuando se llegaba a la media hora de partido se tornaron en luces con sus buenas paradas después. El gol del saudí vino precedido de una falta que sacó Lucas Zelarayán, jugador argentino con pasaporte armenio que fue el mejor de su equipo dando más de un dolor de cabeza a los amarillos como en el tiro que despejó Abdullah antes del descanso. El empate espoleó a los de Cristiano que con el de Madeira rozaron tres veces el gol de cabeza. Tablas y todo por decidir.

La segunda parte no iba a dejar atrás a la primera en lo que a emociones y fútbol se refiere. Abdullah sacó sus guantes a relucir salvando al Al Nassr en los momentos más críticos del encuentro frente a los tiros de Zelarayán y Tello. Todo pudo cambiar por una decisión arbitral. Batna se tiró dentro del área tras una entrada de Laporte. El saudí Al Jires habló con la sala VAR y mantuvo la amarilla al atacante por simular penalti. Por más dificultades que se encontraran Cristiano y compañía no entregaban la cuchara. Fue precisamente el portugués el que inició una jugada en la que sirvió al ‘martillo’ Al Ghannam para que centrara y Otávio mandara la pelota a besar la red. El ex del Oporto tuvo que dejar el partido lesionado. Victoria de mérito para Al Nassr que mirará el Al Hilal – Al Raed con la esperanza de poder recortar los siete puntos con el líder.

