Netflix producirá serie sobre la vida de Julio Iglesias

Netflix producirá una serie sobre la vida del cantante español Julio Iglesias. El astro de la canción participará directamente en el proceso creativo del programa que contará los hechos más resaltantes de sus 80 años de vida y de más de medio siglo de carrera en la música.

“Después de tantas especulaciones, libros y documentales en los que no he participado, por primera vez he decidido contar la verdad de mi vida a una compañía universal como Netflix“, expresó el intérprete de “Me olvidé de vivir”.

Mostrar la persona detrás del artista

Por su parte, el vicepresidente de Contenidos de Netflix en España, Diego Ávalos, destacó el talento y el tesón de Julio Iglesias.

Son múltiples los logros y aspectos a destacar en la vida y trayectoria de Julio Iglesias. El intérprete de “De niña a Mujer” y “Hey” es el primer artista no anglosajón que consiguió entrar en el mercado estadounidense y asiático. También llegó a ser uno de los cinco mayores vendedores de discos de la historia.

Además, cuenta con múltiples reconocimientos. Incluido el de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos a toda su carrera (Lifetime Achievement).

Se conoció que la serie se remontará a la época en que Iglesias se desempeñó como licenciado en Derecho. También recorrerá su experiencia como futbolista en las categorías juveniles del Real Madrid.

Con información de: VN