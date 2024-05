Nelson Torcate sobre el transporte en la zona norte: “Se han convertido en un problema para todos los usuarios”

En medio de la polémica que se ha generado en torno al transporte en la zona norte, el director de la Autoridad Municipal de Tránsito Terrestre (AMTT) Nelson Torcate, se pronunció al respecto con Noticias Barquisimeto, indicando que ya le han puesto el ojo a la situación.

Señala que, efectivamente han recibido múltiples denuncias a los transportistas del norte de la ciudad, inclusive “más de la cuenta”, algo que llama seriamente la atención de las autoridades.

Explica que en la zona, funciona un consorcio, el cuál “se han convertido en un problema para todos los usuarios”. De igual manera, también señaló que el día de ayer, se trasladó a las paradas para verificar tal situación.

“Estuve personalmente constatando las denuncias y son más graves de lo que llegan”, declaró el ingeniero.

Resaltando una actitud agresiva, que tuvieron los conductores para con la autoridad municipal: “Si eso es con nosotros, que representamos una autoridad, nos imaginamos que tal es con los usuarios”, sentenció.

Menciona, que otra de las cosas que más notó fue el mal trato hacia los adultos mayores, dónde son “dejados” por los transportistas, irrespetando su derecho a ser exonerados del cobro del pasaje.

“Ayer un señor incluso me increpó, que si el «iba a cargar ese viejero», sí, tu vas a llegar a viejo, le respondi, debe de respetar a los adultos mayores, y sino no trabaje de transporte público”, indicó Torcate.

Respecto al pasaje estudiantil, el Ingeniero, comentó que los transportistas previamente se habían comprometido a cobrar 5 bolívares y este no es respetado por ellos mismos.

Señala que los colectores, se han convertido en “una especie de fuerza de choque, la cuál enfrentan, confrontan y amedrentan”, declaró.

Acerca de la tarifa oficial, explica que debido a la condición que aún no se ha aclarado sobre la zona norte -si son interurbanas o urbanas las rutas- se tienen unas tarifas que empiezan en 16 hasta los 22 bolívares.

“Son tres tramos de 3 bolívares cada uno, 16 hasta Tamaca, 19 para Ali Primera y 22 hasta Rastrojitos” puntualizó; sin embargo, también señala que los transportistas realizaron una propuesta de tarifa, la cual considera “buena”, y sería viable solo si la comunidad la acepta.

“Promovieron no cobrar 3 tarifas, sino una lineal 20 bolivares de lunes a domingo sin aumento los domingos o feriados, bajar a 5 bolívares el estudiante, y se comprometen a transportar a todos los adultos mayores“, explicó.

A su parecer, la propuesta es buena, no obstante considera importante que se someta a debate para aprobarse con los usuarios y las comunidades de la zona norte, quiénes son los que lo utilizan.

Sin embargo, existe un gran problema al respecto, y es que “cobran 20 de forma compulsiva a todos los usuarios, al que no los tenga no lo dejan subir o lo bajan del autobús, al estudiante no le cobran los 5, y así… Entonces no hay propuesta, será gaceta, y la gaceta es 16, 19 y 22″ argumentó.

Por tanto, considera este accionar como una especie de “cruzada” por el transporte público en Barquisimeto, la cuál para realizar necesita del apoyo de todas las personas que hacen uso de este transporte público.

“Está cruzada es de todos, de la ciudad, los padres y representantes, de los medios de comunicación, los líderes estudiantiles y políticos” comentó.

Pues, para Torcate es fundamental poner a funcionar correctamente el transporte público en Barquisimeto y Cabudare, antes que este pueda “acabar con nosotros”.

Rubén Conde/Noticias Barquisimeto