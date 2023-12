Navegantes del Magallanes sale en defensa de Nilvaldo Rodríguez ante amenazas del padre de Ronald Acuña Jr.

Magallanes se pronuncia ante amenazas de Ronald Acuña Sr a Nilvaldo Rodríguez.

El club de beisbol Navegantes del Magallanes le hace un llamado a la LVBP para que tome cartas en el asunto sobre amenazas a su pelotero Nilvaldo Rodríguez por parte de Ronald Acuña Sr, padre del jugador Ronald Acuña Jr. de los Tiburones de la Guaira.

Nilvaldo Rodríguez hizo pública mediante su red social de Instagram una conversación que tuvo con Ronald Acuña Sr, donde este le amenaza de vida o muerta, alegando que si golpea a su hijo en otro juego cosas malas podrían pasar, citando que podría esperarlo en las afueras del estadio.

Rodríguez colgó el video acompañado de un texto diciendo:

“Hoy de hoy 4 de diciembre, en el stadium José Bernardo Pérez contra tiburones de la guaria suscitaron unos inconvenientes entre jugadores en el terrenos de juego… seguido de eso el señor Ronald Acuña padre todas estas amenazas que están escuchando en este video. Quiero aclarar que en todos los años de carreras que tengo nunca había tenido este problema con ningun familiar de ningún jugador del béisbol o aficionado, no estoy de acuerdo ni apoyo estos comportamientos Yam bajos fuera de lugar y sim profesionalismo ,creo que no me hace falta recordarles que este tipo de situaciones en el terreno suelen suceder.para finalizar quiero dejar claro que si algo me sucede a mi o a mi persona o alguien del equipo del Magallanes responsabilizó al señor Ronald acuña padre, y no voy a dudar en irme a todas las vías legales competentes de ser necesarios dijo Nilvaldo.

LAMENTABLE la actitud de Ronald Acuña Sr. amenazando a Nivaldo Rodríguez por el altercado con Maikel García. La Liga y "las instituciones" en Venezuela deberían tomar cartas en el asunto. No es primera vez que este señor hace alarde de sus "padrinos". A este Señor no se le debe… pic.twitter.com/Mjd4KjmVTM — ⚾ La Tribuna Deportiva ⚾ (@eslatribuna) December 5, 2023

Al día siguiente, la organización del Club de Navegantes del Magallanes envió un comunicado público a la LVBP, con el fin de incitar que los altos mandos de la liga tomen cartas en el asunto lo más antes posible, en especial sobre Ronald Acuña Sr, con el fin de cuidar la integridad física del venezolano Nilvaldo Rodríguez, uno de los mejores lanzadores de la LVBP.

No es la primera vez que vemos a Ronald Acuña Sr. envuelto en polémicas, especialmente desde las redes sociales, a diferencia de su hijo Ronald Acuña Jr, quien no ha hecho nada más que agregarle más emoción a la LVBP 2023 con su participación con los Tiburones de la Guaira.

