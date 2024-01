Murió Gary Graham, protagonista de una serie de Star Trek

El veterano actor Gary Graham, reconocido por su icónico papel en la famosa serie de 2001 Star Trek: Enterprise, falleció este lunes 22 de enero a los 73 años. Su ex esposa, Susan Lavelle, compartió un conmovedor homenaje este martes anunciando la triste noticia en un comunicado de Facebook, en donde reveló que el hecho fue “repentino”.

Sin dar mayores detalles sobre las causas o circunstancias en torno a su muerte, Lavelle compartió tres fotografías de Graham acompañadas de las siguientes palabras: “Con profunda tristeza tengo que decir que Gary Graham, mi ex marido, increíble actor y padre de nuestra preciosa hija en común, Haylee Graham, ha fallecido hoy. Estamos completamente devastados, especialmente nuestra hija Haylee”.

Lavelle reveló que la esposa actual del actor, Becky, estuvo junto a él en sus últimos momentos. Además, en un conmovedor tributo, recordó cómo se conocieron y describió la personalidad única de Graham: “Gary era divertido, con un sentido del humor sarcástico pero amable, luchaba por lo que creía, era un cristiano devoto y estaba muy orgulloso de su hija, Haylee”.

“Conocí a Gary cuando yo tenía 20 años y él era la mitad del dúo protagonista de la serie de televisión Alien Nation. Pero él ya había participado en películas como All The Right Moves con Tom Cruise. Por supuesto, Gary tiene muchos más créditos”, rememoró su ex esposa con nostalgia.

Uno de los recuerdos compartidos por Susan Lavelle fue una fotografía de su hija junto a Gary, en la cual Susan pidió a sus seguidores tener a Haylee en sus pensamientos durante estos duros momentos. “Esto fue repentino, así que por favor recen por nuestra hija mientras navega a través de esta cosa llamada dolor. Vuela alto en los cielos, Gar”, concluyó.

Gary Graham será recordado especialmente por su interpretación de Soval, el embajador vulcano en la Tierra, en la serie lanzada a inicios de siglo Star Trek: Enterprise. Su notable presencia en el universo de Star Trek se extendió a lo largo de 12 episodios entre los años 2001 y 2005, dejando una huella imborrable en la franquicia, tanto cinematográfica como televisiva, y en sus seguidores.

Asimismo, el actor californiano alcanzó la fama a finales de los ochenta con la serie Alien Nation, donde interpretaba al protagonista Matthew “Matt” Sikes, un detective humano asociado a un investigador extraterrestre llamado George Francisco. La serie, que duró 23 episodios emitidos entre 1989 y 1990, logró convertirse en un clásico de culto gracias a su innovadora trama y sus personajes complejos.

La carrera de Graham abarcó múltiples facetas del entretenimiento. Nacido en Long Beach, California, su debut en televisión se remonta a 1980 con la miniserie Scruples de la CBS, y desde entonces, su talento lo llevó a participar en numerosos programas y películas.

Uno de sus papeles notables incluye Moonlighting (1985), la famosa serie en donde interpretó a un asesino a sueldo, compartiendo roles con Bruce Willis. Posteriormente, acumuló más de 38 papeles en televisión, incluyendo JAG, Renegades y Ally McBeal.

Su versatilidad actoral también se destacó en más de 40 películas, como All The Right Moves (1983), El último guerrero (1989), Robot Jox (1989), Star Trek: Of Gods and Men (2007), entre otras.

No solo en la actuación encontró éxito y pasión. La música fue otro de los grandes amores de Graham, participando en varias bandas como The Gary Graham Garage Band y The Sons of Kirk, esta última inspirada en el universo de Star Trek.

El último trabajo actoral del multifacético artista fue en 2022, con su participación especial en la obra cinematográfica de horror Jeepers Creepers: Reborn.

Con información de El Universal